Bosna Hersek'te yeni toplu mezar

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in Vlasenica ile Kladanj şehirleri arasındaki karayoluna yakın bir noktada, Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırp güçler tarafından öldürüldükleri tahmin edilen en az 5 kurbana ait iskeletlerin yer aldığı yeni bir toplu mezar bulundu.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Lejla Cengic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tugovo köyünde Boşnak kurbanların gömülü olduğu öngörülen yeni bir toplu mezara ulaştıklarını söyledi.

Buradaki kazı çalışmalarının sürdüğünü belirten Cengic, "En az beş kişinin iskeletine ulaştık. Uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalar yarın da devam edecek." dedi.

Cengic ayrıca, savaşta ülkenin orta kesimlerinde bulunan Tranik şehri yakınlarındaki Koricanske kayalıkları mevkisinde bir süre önce bulunan toplu mezarda devam eden kazı çalışmalarında 18 kurbana ait iskelet parçalarının tespit edildiğini bildirdi.

İskelet parçalarından sadece birinin tam, diğerlerinin ise parçalanmış olduğunu aktaran Cengic, Koricanske kayalıklarında katledilen 200 Boşnak ve Hırvat sivilden 98'inin iskeletlerine ulaşmak için çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünün verilerine göre, Bosna Hersek'te bugüne kadar 550'den fazla toplu mezar bulundu.







