Bosna Hersek'teki sendika binası Türkiye'den gelen destekle yenilendi

SARAYBOSNA (AA) - Hak-İş ve Memur-Sen'in katkılarıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından onarım ve yenilemesi yapılan Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Birliğinin (SSSBIH) merkez binası törenle açıldı.

Başkent Saraybosna'daki sendika binasında düzenlenen açılışa Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, SSSBIH Genel Başkanı İsmet Bajramovic, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Koç, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'in Türk halkının gönlünde her zaman çok özel bir yeri olduğunu belirterek, TİKA'nın 22 yıl boyunca ülkenin bütününü kapsayacak şekilde bu tür projelere destek verdiğini söyledi.

Hak-İş ve Memur-Sen'in katkılarıyla TİKA'nın sahada bu projeyi gerçekleştirmesinin ekonomiye katkı bakımından da çok anlamlı olduğunu dile getiren Koç, "Temennimiz, bu ülkenin güzel insanlarının, entelektüellerinin, çalışanlarının, gençlerinin bu ülkede kalması. Bu yapılan projelerin amacı, beyin göçünün engellenmesi ve istihdamın sağlanmasıdır. Projenin de bu anlamda çok katkı sağladığını düşünüyorum." dedi.

Koç, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Ziraat Bankası ve Türk Hava Yolları gibi kurumların da sahada Bosna Hersek'in birliği, bütünlüğü ve ikili ilişkilerin daha ileri götürülmesi için canla başla çalıştığını sözlerine ekledi.

TİKA Başkan Yardımcısı Çetin de TİKA'nın bugüne kadar Bosna Hersek genelinde, hayatın her alanında 800 civarında proje gerçekleştirdiğini belirterek, bu projeyle çok büyük kitleleri bir araya getirdiklerini, bundan sonraki faaliyetlerde de TİKA olarak her iki sendikanın yanında olduklarını söyledi.

Çetin, bu projede olduğu gibi, yapılan her proje ile yeni dostlar kazandıklarını aktararak, TİKA'nın dünya genelinde bugüne kadar 23 bin proje gerçekleştirdiğine işaret etti.



- "Bu bina savaş öncesinde istikrarın, savaşta ise direnişin sembolüydü"

SSSBIH Genel Başkanı Bajramovic ise tarihi sendika binasının önemine dikkati çekerek, "Bu bina savaş öncesinde istikrarın, savaşta ise direnişin sembolüydü. Bugün hala ayakta duruyor." dedi.

Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki bağların çok güçlü olduğunu vurgulayan Bajramovic, sendika binasının yenilenmesinde katkısı olan kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Kurum olarak mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Bajramovic, yenilenen sendika binası gibi yeniden geçmişte sahip oldukları konuma ulaşacaklarını söyledi.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan da yapılan yatırım ve ortaya konan hizmetlerle bu projede gelinen noktanın başlangıçtaki hedefin iki katı olduğunu dile getirerek, bu sendika binasının aslında "Bosna Hersek işçilerinin tapusu" olduğunu kaydetti.

Her iki ülkede de bugünkü ilişkileri daha da ileriye taşıma konusunda önemli bir irade olduğunu belirten Arslan, var olan bu iradeyi desteklediklerini ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ise bu projenin hem Bosna Hersek'teki emekçiler hem de Türkiye'de emek mücadelesi veren konfederasyonların birlikte hareketi açısından önemli bir proje olduğunu dile getirerek, sendikaların dünyada ortak dili konuşan oluşumlar olduğunu anlattı.

Bosna Hersek'in geleceği açısından da bağımsız sendikalar birliğinin çok kıymetli bir işlevi olduğunu bildiren Yalçın, "Ülkelerine daha iyi hizmet sunma açısından bu güzel mekanın oluşmasında bize de katkı sunma imkanı verdikleri için teşekkür ederiz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından heyetler yenilenen binayı gezdi, incelemelerde bulundu.