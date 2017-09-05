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Bosna Hersek'ten Arakanlı Müslümanlara destek

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazovic'in girişimiyle Rohingya Halkına Destek Komitesi oluşturulacak.

Bosna Hersek'ten Arakanlı Müslümanlara destek

SARAYBOSNA - (AA) - Bosna Hersek'te, Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin, Arakanlı Müslümanları (Rohingya) katletmesini ülke kamuoyuna anlatmak ve bu kişilere yardım toplamak amacıyla "Rohingya Halkına Destek Komitesi" kurulacak.

Komitenin kurulması için girişim başlatan Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın durdurulmasında ülke ve kurum olarak çok fazla etkili olamayacaklarını ancak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Boşnak halkının, soykırım kurbanı olmanın ne anlama geldiğini çok iyi bildiğini vurgulayan Kavazovic, "Tüm dünyanın sırt çevirmesini, acımasız insanların eline bırakılmayı Boşnaklardan daha iyi bilen yoktur. Bu nedenle dünyanın neresinde olursa olsun soykırımlara karşı sesimizi ilk önce biz yükseltmeliyiz." dedi.

Kavazovic ayrıca, somut adımlar atarak soykırıma maruz kalan insanların acısını azaltmak, ellerinden hiçbir şey gelmese dahi yaşananlarla ilgili hakikati duyurmak zorunda olduklarının altını çizdi.

Bosna Hersek İslam Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Rohingya Halkına Destek Komitesi'nin Bosna Hersek ve İslam Birliği'nin Arakanlı Müslümanlara nasıl yardım edilebileceği konusunda fikir sahibi olan basın, sivil toplum ve iş dünyasından insanlara açık olacağı bildirildi.

Muhabir: Lejla Bıogradlıja

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