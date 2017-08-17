Bosna Hersek'ten ilk hacı kafilesi yola çıktı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'ten, hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek ilk kafile yola çıktı.

Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan yola çıkan 171 hacı adayı, Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) yetkilileri ve yakınları tarafından dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Yola çıkan hacı adaylarından Senaid İsakovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hac vazifesini ilk kez yerine getireceğini belirterek "Bu, her Müslüman'ın hayatı boyunca hayalini kurduğu bir şey." dedi.

Bu yıl Bosna Hersek'ten kutsal topraklara giden hacı adaylarının en yaşlısı 82 yaşındaki Emira Huremovic oldu.

Bosna Hersek İslam Birliği Hac ve Umre İdaresi Müdürü Nezim Halilovic, Bosna Hersek'te bu yıl bin 738 hacı adayının hac vazifesini yerine getireceğini ifade ederek günde üçer uçak olmak üzere gelecek üç günde 9 uçağın daha hacı adaylarını kutsal topraklara götüreceğini söyledi.



