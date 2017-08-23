"Bosna Hersek'ten ithalat devam edecek"

SARAYBOSNA (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bosna Hersek'in her zaman Türkiye için önemli bir ülke olduğunu belirterek, bu ülkeden yapılan ithalatın aynen devam edeceğini ifade etti.

Bakan Fakıbaba, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, Bosna Hersek Federasyonu Tarım, Su ve Orman Bakanı Semsudin Dedic ile görüştü.

Hükümet binasındaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Türk halkının selamlarını Bosna Hersek'e getirdiğini söyledi.

Bosna Hersek'in her zaman Türkiye için önemli bir ülke olduğunun altını çizen Fakıbaba, "Kardeş olarak gördük, görmeye de devam edeceğiz. Bosna Hersek'ten yapmış olduğumuz ithalat aynen devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'in gelişmesi için Türkiye'nin elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini vurgulayan Fakıbaba, Türkiye'nin dünyaya yayılan çok değerli iş adamları olduğuna dikkati çekti.

Fakıbaba, "Yarın teknik heyetlerimizin görüşeceği toplantılar olacak. Sayın bakanımızla beraber belirleyeceğimiz bir tarihte, bu yılın sonuna kadar Bosna Hersek'te Tarım İş Forumu düzenleyeceğiz. Türkiye'den birçok iş adamımızı Bosna Hersek'e getirmekten de büyük mutluluk duyacağız." dedi.





- "FETÖ en hain terör örgütlerinin başında geliyor"





Bakan Fakıbaba, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye de değinerek, "FETÖ, Türkiye için en hain terör örgütlerinin başında geliyor. Bosna Hersek'e FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye vermiş olduğu destekten ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Sırp Cumhuriyeti'ni de ilerleyen dönemde ziyaret etmeyi planladığını kaydeden Fakıbaba, "Biz Bosna Hersek'in bütünlüğünün korunmasından yana olan bir ülkeyiz. Bosna Hersek, bölge için önemli bir ülke, önemli bir sigortadır. Hem barışın hem kardeşliğin sağlanması için önemlidir." ifadelerini kullandı.





- İhracat kotalarının yükseltilmesi talebi





Bosna Hersek Federasyonu Tarım, Su ve Orman Bakanı Dedic de toplantıda iki ülke arasındaki mevcut projeleri ele aldıklarını aktararak, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye et ihracatının devam etmesi temennisinde bulundu.

Un, ayçiçek yağı, peynir ve ahududu ihracatında da kotaların yükseltilmesi talebinde bulunduklarını söyleyen Dedic, bu talebin Türkiye'de değerlendirileceğini ifade etti.

Dedic, yıl sonuna kadar iki ülkenin katılımıyla Tarım İş Forumu düzenleneceğini kaydederek, "Türkiye, yatırım konusunda son derece tecrübeli ve forumun en iyi şekilde hazırlanacağına eminim. Bizler de hükümet olarak elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız." dedi.

Bakan Fakıbaba, temasları kapsamında, Bosna Hersek Federasyonu Göçmen İşleri Bakanı Edin Ramic ile de görüştü.