"Bosna Kasabı" Mladiç'in soykırımdan suçlu bulunması

LAHEY (AA) - Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) Başsavcısı Serge Brammertz, "Bosna Kasabı" olarak bilenen eski Sırp komutan Ratko Mladic hakkında verilen müebbet hapis cezasına ilişkin," Bazıları bu kararın tüm Sırp halkına karşı bir karar olduğunu düşünebilir ama bunu ofisim kesinlikle kabul etmiyor. Bu karar sadece Mladic'in işlediği suçlar için verilmiş karardır." dedi.

ICTY Başsavcısı Brammertz, düzenlediği basın toplantısında, ofisi tarafından ilk soruşturma başlatılan kişi olan Mladic'in en son yargılanan kişi olduğunu söyledi.

Brammertz, "Bazıları bu kararın tüm Sırp halkına karşı bir karar olduğunu düşünebilir ama bunu ofisim kesinlikle kabul etmiyor. Bu karar sadece Mladic'in işlediği suçlar için verilmiş karardır. Bazıları da onun kahraman olduğunu ve halkını savunduğunu iddia edecektir ama bugün verilen karar bunun aksini gösteriyor. Mladic, toplulukları ve insanları yok etmek ile tarihe geçecektir." diye konuştu.

Kurban yakınlarına teşekkür eden Brammertz, "Gerçek kahramanlar adaleti aramaktan asla vazgeçmeyen savaş mağdurları ve kurban yakınlarıdır. Gerçekleri anlatmak ve haklarını savunmak için mahkemeye gelerek büyük cesaret gösterdiler." ifadelerini kullandı.

ICTY, "Bosna kasabı" olarak bilenen eski Sırp komutan Ratko Mladic hakkında müebbet hapis cezası vermişti.

Mladic, iddianamedeki Srebrenitsa soykırımının yanı sıra sürgün, yok etmek, esir almak, öldürmek, sınır dışı etmek, insanlık dışı eylemler ve sivillere karşı hukuka karşı saldırılardan suçlu bulunmuştu.