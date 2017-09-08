Bosna'da TDBB Kültür Evlerinin açılışı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Tavşanlı Belediyesi ve Beykoz Belediyesi iş birliğiyle, Bosna Hersek Doboy İstok'taki Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde yaptırılan üç kültür evi törenle açıldı.

TDBB'den yapılan açıklamaya göre, Doboj Istok Belediye Başkanı Kemal Bratiç açılış töreninde yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler de Doboj Istok Belediyesi'ne her konuda destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Bu tür çalışmaların önemine ve bereketine inanıyoruz. Kardeş belediyemiz de yardıma muhtaç olan vatandaşlarına her konuda destek vermektedir." dedi.

TDBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bosna Hersek Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendiç ise TDBB Yönetim Kurulu toplantısında Doboj Istok Belediyesi'nden gelen taleple ilgili olumlu karar verildikten sonra hızla uygulamaya geçildiğini söyledi.

Efendiç, birliğin bölgede başka somut projelerinin de olduğunu ifade ederek, "Bunların en önemlilerden birisi de Doboj Istok ve Doboj ilçelerini bağlayan köprü inşaatıdır. Öğrendiğim kadarıyla gerekli izinler yakın bir zamanda alınıp inşaata başlanacaktır." şeklinde konuştu.

Müstakil evlerden oluşan Doboy İstok Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde yetim, yoksul çocuklar ve sorunlu aile ortamında yaşayan çocuklar kalacak. Ana hedef, çocukların yeniden sosyalleşme süreçlerine girmesine ve yerel topluluklarla yeniden bütünleşmesine yardımcı olmak.

Törene, Doboy Belediye Başkanı Obren Petroviç'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.