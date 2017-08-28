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Boşnak liderden DEAŞ açıklaması

- Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi İzetbegoviç: - "Suriye-Irak bölgesinde şu an 116 Bosna Hersek vatandaşı bulunuyor. Bu bölgelerden dönen 55 kişiden 44'ü Bosna Hersek'te, 10'u Avrupa'da ve bir kişi de Türkiye'de. Bu kişilerden birçoğu soruşturma altına alındı, cezalandırıldı. Dolayısıyla Bosna Hersek'in DEAŞ üssü olabilmesi imkansız" - "Geleneklerimiz ve dinimiz bize sabırlı olmayı öğretti. Barbarca öldürüldüğümüz ve soykırım yaşadığımız günlerde bile intikam ve aşırıcılığın peşine düşmedik. Her zaman doğruyu ve adaleti aradık"

Boşnak liderden DEAŞ açıklaması

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç, "Suriye-Irak bölgesinde şu an 116 Bosna Hersek vatandaşı bulunuyor. Bu bölgelerden dönen 55 kişiden 44'ü Bosna Hersek'te, 10'u Avrupa'da ve bir kişi de Türkiye'de. Bu kişilerden birçoğu soruşturma altına alındı, cezalandırıldı. Dolayısıyla Bosna Hersek'in DEAŞ üssü olabilmesi imkansız." dedi.

İzetbegoviç, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın Bosna Hersek'in içinde üç halkı (Boşnak, Sırp ve Hırvat) barındırması nedeniyle DEAŞ'in üssü olabileceği söylemlerine yanıt verdi.

Bosna Hersek'ten 2012'den bu yana 240 kişinin yabancı savaşçı olarak savaş bölgelerine gittiğini aktaran İzetbegoviç, "Söz konusu 240 Bosna Hersek vatandaşından 54'ü başta Avusturya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşıyordu. Suriye-Irak bölgesinde şu an 116 Bosna Hersek vatandaşı bulunuyor. Bu bölgelerden dönen 55 kişiden 44'ü Bosna Hersek'te, 10'u Avrupa'da ve bir kişi de Türkiye'de. Bu kişilerden birçoğu soruşturma altına alındı, cezalandırıldı. Dolayısıyla Bosna Hersek'in DEAŞ üssü olabilmesi imkansız." diye konuştu.

İzetbegoviç, Zeman'ın gerçek olmayan bir tutum sergilediğini ve ülkede yaşayan Müslümanları zan altında bıraktığını belirterek, Bosna Hersek'i Avrupa'nın gözünde "zehirlediğini" dile getirdi.

Boşnakların medeniyet, kültür ve inançlarından asla vazgeçmeyeceğini vurgulayan İzetbegoviç, "Geleneklerimiz ve dinimiz bize sabırlı olmayı öğretti. Barbarca öldürüldüğümüz ve soykırım yaşadığımız günlerde bile intikam ve aşırıcılığın peşine düşmedik. Her zaman doğruyu ve adaleti aradık." ifadelerini kullandı.

İzetbegoviç, Bosna Hersek'in terörle mücadele konusunda son derece kararlı olduğuna işaret ederek, Bosna Hersek'in yabancı savaşçılara karşı organize olan ilk ülkeler arasında olduğunu ve 2016'da ülkesinden savaş alanlarına giden olmadığını anımsattı.

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Anahtar Kelimeler:
AçıklamaBakir İzetbegovicBosna Hersek
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