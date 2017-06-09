Boşnak liderden DEAŞ tepkisi

MOSTAR (AA) - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, terör örgütü DEAŞ'a tepki göstererek, "Sözde İslam Devleti'nin dünya üzerinde neler yaptığı biliniyor. Bunlar ne İslamidir, ne de devlettir." ifadelerini kullandı.

Boşnak lider, ülke basınına yaptığı açıklamada, son dönemde bazı medya organlarında yer alan DEAŞ'ın Balkanlar'ı tehdit ettiği yönündeki haberleri değerlendirdi.

Balkanlar'a yönelik tehdit iddiaları nedeniyle Bosna Hersek'in endişe etmemesi gerektiğini vurgulayan İzetbegovic, "Sözde İslam Devleti'nin dünya üzerinde neler yaptığı biliniyor. Bunlar ne İslamidir, ne de devlettir. Ramazan ayında sivilleri öldürüyorlar." dedi.

DEAŞ'a yakın olduğu iddia edilen bir derginin kaynak gösterildiği haberlerde kullanılan "Balkan ülkelerinin ve bu bölgede öldürülen Müslümanların unutulmadığı" ifadelerinin, bölge halkları için tehdit olabileceği iddialarını değerlendiren İzetbegovic, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek'te DEAŞ meselesinin büyüyeceğini düşünmüyorum. Avrupa, geçen yıl içinde Bosna Hersek'ten bir kişinin dahi savaş bölgelerine gitmediğine şahit oldu. Bu gelişme aynı zamanda Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko tarafından da BM'ye sunuldu. Bosna Hersek'teki radikal söylemlerin etkisini kaybettiğini düşünüyorum. Bu bağlamda, Bosna Hersek'in endişe etmesi gereken bir durum söz konusu değil."