Bosnalı bir grup madenci açlık grevine başladı

ZENİCA (AA) - Primleri ödenmediği için emekli olamadıklarını savunan Bosna Hersekli 44 kömür madeni çalışanı, ülkenin orta kesimlerindeki Zenica şehrinde açlık grevine başladı.

Devlete ait bir kömür madeninde çalışan işçiler, emeklilik yaşları gelmesine rağmen geçmişte primleri ödenmediği gerekçesiyle emekli olamadıklarını belirterek, yerel saat ile 15.00'te üç gün sürecek açlık grevine başladıklarını açıkladı.

Zenica Kömür Madeni'nin idare binasının önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan madenciler, sorunun çözümü için yetkililere üç gün süre tanırken, bu sürenin dolmasının ardından kendilerini yakacaklarını söyledi.

Açlık grevine katılan madencilerden Tehvid Smriko, yıllardır çalıştıkları maden işletmesinin emekli olmaları için gerekli yasal prosedürlere uymadığını dile getirerek, "Pazartesi gününe kadar gereken yapılmazsa kendimizi yakmaya hazırız. Pazartesi günü hiçbir açıklama yapmayacağız. İnsanların yapabileceği tek şey, nasıl yandığımızı izlemek olacak." ifadelerini kullandı.

Zenica'daki kömür madeninde 1984 yılından beri çalışan Samir Selimovic de primleri ödenmediği için emekli olamadıklarına işaret ederek, "Bosna Hersek Federasyonu Enerji, Madencilik ve Sanayi Bakanı Nermin Dzindic, sorunun yeni yıla kadar çözüleceğini söylemişti. Kendilerine 5-10 günlük bir süre tanıdık. Talebimiz yerine getirilene kadar açlık grevine gideceğiz. Hükümeti bir şeyler yapmaya çağırıyorum, zira bu insanlar kendilerine zarar vermeye hazır." dedi.

Bosna Hersek Federasyonu Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Başkanı Sinan Husic de sendika olarak madencileri desteklediklerini vurgulayarak, ilgili bakanlıkta aralık ayında yapılan görüşmelerde makul bir karara vardıklarını ve sorunu ortadan kaldıracak çözümler üretmeye çalıştıklarını ifade etti.