Bosnalı İlahi Grubu'ndan Kilis'te konser

KİLİS (AA) - Bosna Hersekli gençlerin oluşturduğu Hz. Hamza İlahi Grubu, ramazan etkinlikleri kapsamında Kilis'te konser verdi.

Kilis Belediyesi Karataş Amfi Tiyatro'da düzenlenen etkinlikte sahne alan ilahi grubu seyircilere duygusal anlar yaşattı.

Grubun şefi Kenan Hadzifejzovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis'ten ilk daveti aldıklarında "savaş bölgesi" diye tedirgin olduklarını ancak kentteki savaş mağdurlarıyla buluşmak için bunu kabul ettiklerini söyledi.

Kendilerinin de savaşın çocukları olduğunu bu nedenle göçmenliğin zorluklarını bildiklerini anlatan Hadzifejzovic, şöyle konuştu:

"Türkiye savaş döneminde Bosna'ya büyük destek verdi. Şimdi de aynı desteği Suriye ve farklı bölgelerdeki mazlum insanlar için vermeye devam ediyor. Bizler evinden uzak olmanın anlamını yakından biliyoruz, bu nedenle buradaki halka bir şekilde yardımcı olmak istedik. Suriye'den gelen sığınmacılar Kilis'te kendilerine yeni bir yuva kurdu. Türkiye'nin bu yardımları bizi son derece mutlu ediyor. Türkiye'nin Bosna Hersek'te yaşanan savaş sırasında yaptığı yardımlar için de bir kez daha teşekkür ediyorum."

Belediye Başkanı Hasan Kara da bölge halkı olarak İslam dünyasının en çok sıkıntı çeken insanları olduklarını belirtti.

Kara, İslam dünyasının kan ve gözyaşı içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Hemen yanımızda dünyanın en vahşi olayı cereyan ediyor. Allah bu ramazanın hürmetine tüm dünyada kan ve gözyaşının dinmesini nasip eylesin. Kendi nüfusumuzdan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapmamıza rağmen biz paylaşıyoruz. Dünya paylaştıkça güzel, dünya savaşta çirkin. Onun için çirkin dünyaya son verelim, güzel dünyayı hep birlikte inşa edelim." ifadelerini kullandı.

Bosna, Halep, Musul ve Kerkük'ün güvenliğinin, Türkiye'nin güvenliği demek olduğunu aktaran Kara, Türkiye'nin bölgede güçlü olması ve dünyaya barışın hakim olması için dua ettiklerini sözlerine ekledi.

Etkinliğe, AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi Dülger, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdullah Aldemir ile vatandaşlar katıldı.

Programın ardından, Kara, Boşnak sanatçılara yöresel hediyeler takdim etti.



