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Bosnalı kadınlar, Türk mutfağını öğrendi

- Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünce verilen Türk yemekleri kursuna katılan 35 kadın, 10 haftalık kursu başarıyla tamamladı

Bosnalı kadınlar, Türk mutfağını öğrendi

SARAYBOSNA (AA) - Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türk yemekleri kursuna katılan Bosna Hersekli 35 kadın, 10 haftalık kursu başarıyla tamamlayarak, düzenlenen programda hünerlerini sergiledi.

Kursta Türk yemeklerini öğrenen Bosnalı kadınlar, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen programda konuklara birbirinden lezzetleri tatma imkanı sundu.

Kursun tamamlanması dolayısıyla düzenlenen programa Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, kursiyerler ve diğer davetliler katıldı.

Eğitmen Ferda Gürsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursun yoğun talep gördüğünü ve Bosnalı kadınların eğitim boyunca derslere çok ilgili olduğunu belirterek, katılımcıların Türk kültürünü, mutfağını ve yemeklerini çok sevdiklerini ifade etti.

Kursun Türk mutfağını tanıtmak adına çok etkili olduğunu söyleyen Gürsel, söz konusu eğitimin bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.

Kursiyerlerden Hatice Foco da Türkiye'yi ve Türk yemeklerini çok sevdiği için kursa katılmak istediğini ifade ederek, "Türk yemeklerinin nasıl yapıldığını öğrenmek istedim. Mercimek, yayla çorbası, salatalar, kebaplar ve daha çok şey öğrendik. Öğrendiğim yemekleri evde de yapıyorum." dedi.

Programda konuklara kursiyerlerce hazırlanan yayla çorbası, kadınbudu köfte, tas kebabı, salata, pirinç pilavı ve keşkül ikram edildi.

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Anahtar Kelimeler:
SaraybosnaTürk Yemekler Kursu
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