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Bosnalı öğrencilerden Eyüpsultan'a ziyaret

- Eyüpsultan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun kardeşi okulu Mesa Selimovic Okulu öğrencileri, Eyüpsultan Kaymakamı Dölek'i ziyaret etti

Bosnalı öğrencilerden Eyüpsultan'a ziyaret
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İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun kardeş okulu Bosna Hersek'in Mesa Selimovic Okulu öğrencileri, Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek'i ziyaret etti.

Eyüpsultan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Kardeş Okul Projesi" ile "Yunus Emre Enstitüsü İşbirliği Projesi" adı altında sürdürülen çalışmalar kapsamında Bosna-Hersek’in Zenica şehrinde bulunan Mesa Selimovic Okulu'nun öğrencileri, Eyüpsultan'a geldi.

Öğrenciler, ilk olarak Eyüpsultan'da Kaymakam Abdullah Dölek'i makamında ziyaret etti.

Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bosnalı kardeşlerimizi ve çocuklarımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Okulların yanında, Bosna bizim kardeş ülkemiz. Sizlerin aracılığı ile Bosna-Hersek’deki tüm kardeşlerime selam ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bosnalı öğrencilerin Türkçe şarkılar söylediği ziyarette Dölek, öğrenciler ile yakından ilgilendi ve onlara çeşitli hediyeler verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah DölekMehmet Akif Ersoy İlkokuluMesa Selimovic Okulu
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