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Bosnalı Sırp lider Dodik, savcılıkta ifade verdi

- Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin yasağına rağmen 9 Ocak'ın Sırp Cumhuriyeti Günü olarak kutlanması için eylül ayında referandum düzenleyen Dodik, şüpheli sıfatıyla savcılıkta ifade verdi

Bosnalı Sırp lider Dodik, savcılıkta ifade verdi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin "Anayasaya aykırıdır" kararına rağmen 9 Ocak'ın Sırp Cumhuriyeti Günü olarak kutlanması için referandum düzenlediği gerekçesiyle "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Daha önce referandumla ilgili soruşturma başlatan Bosna Hersek Savcılığında şüpheli sıfatıyla ifade veren Dodik, "Anayasa Mahkemesinin kararlarına karşı gelmekle" suçlanıyor.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Dodik'in ifadesinin alınmasının ardından referandumla ilgili soruşturmanın süreceği kaydedildi.

Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen, Sırp Cumhuriyeti sınırları içinde 25 Eylül'de yapılan referandumda, oy kullanan vatandaşların yüzde 99,81'i "9 Ocak'ın Sırp Cumhuriyeti Günü olarak kutlanmasını destekliyor musunuz?" sorusuna "Evet" yanıtını vermişti.

Bosna Hersek Savcılığı referandumun hemen akabinde konuyla ilgili soruşturma başlatmış, Dodik'i de "şüpheli" olarak ifade vermeye çağırmıştı.

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Anayasa MahkemesiMilorad DodikReferandum
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