Bosnalı Sırplar anayasaya aykırı

BANJA LUKA (AA) - Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS), Anayasa Mahkemesinin daha önce anayasaya aykırı olduğu yönünde kararına rağmen "Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlandı.

Sırp Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında entitenin idari merkezi olan Banja Luka'da düzenlenen kutlamaya, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Mladen İvanic, RS Başkanı Milorad Dodik, Sırbistan'ın eski cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic, Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic ve Sırp Karadjordjevic hanedanlığından Prens II. Aleksandar da katıldı.

Ayrılıkçı söylemleri ile dikkati çeken RS Başkanı Dodik, tören alanında yaptığı konuşmada, entite sınırları içinde yaşayan Sırpların "devlet" inşa etmek istediğini yineledi.

Dodik, Bosna Hersek'in bir parçası olan RS için bir kez daha "devlet" ifadesini kullanırken, "Sırpların iki devleti var. Biri burası (RS), diğeri de Sırbistan'dır. Varlığımızı mahkeme kararlarıyla yok etmek isteyenler bilmelidir ki bugün toplanan kalabalık, asla yok olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Nikolic de RS ile Sırbistan arasındaki iyi ilişkilere işaret ederek, "Sırpların birleşmesinde tek yol RS'nin bağımsızlığından geçiyorsa o zaman bağımsız olmanızı dilerim. Önünüze zorluklar çıkarılacaktır ancak ilerlediğiniz yoldan sapmayın." dedi.

- Boşnaklar tepkili

Bosna'daki savaşta Boşnak halkına yönelik soykırımın yaşandığı ve Dayton Barış Antlaşması ile RS sınırları içinde bırakılan Srebrenitsa'da ise çok sayıda sivil toplum kuruluşunun girişimleriyle "Potoçari Deklarasyonu" imzalandı.

Srebrenitsa'da katledilen Boşnak kurbanların defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen programda konuşan eski Srebrenitsa Belediye Başkanı Camil Durakovic, RS'nin sadece Sırpların yaşadığı bir entite olmadığını vurguladı.

Durakovic, "9 Ocak'ın anayasaya aykırı olduğu konusunda hemfikir olduğumuz bir deklarasyonu imzaladık. Anayasa Mahkemesinin 9 Ocak ile ilgili kararı mutlaka uygulanmalıdır." dedi.

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Kada Hotic de RS sınırları içinde yaşayan Boşnakların çok zor koşullar altına hayatta kalmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Her gün Boşnaklara karşı kötü söylemlerle karşılaşıyoruz. Deklarasyonun amacı RS'de yaşayan Boşnakların yok olma tehlikesi yaşadıklarını vurgulamak ve sesimizi yükseltmek." diye konuştu.

RS'nin Boşnak kökenli başkan yardımcısı Ramiz Salkic ise anıt mezarlığında gömülü her Boşnak'ın "Büyük Sırbistan" ideolojisi uğruna suçsuz yere katledildiğini vurgulayarak, 9 Ocak gününün, Boşnak kurbanların yaralarına tuz bastığını söyledi.

Dodik'in, RS için kullandığı "devlet" ifadesine de tepki gösteren Salkic, "Dodik, belli ki uzun zamandır gerçek dünyada yaşamıyor. Bosna Hersek, iki entite ve Brcko özerk bölgesinden oluşan bağımsız bir devlettir. Geri kalan söylemlerin hepsi yalandır." dedi.

- Anayasaya aykırı RS Günü

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic'in 2015 yılındaki başvurusu üzere konuyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, 9 Ocak'ın RS Günü olarak kutlanmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve bunun, entitedeki Sırp olmayan halklara karşı ayrımcılık olduğunu vurgulamıştı.

Dodik ise bunun üzerine RS Günü'nün kutlanmasına ilişkin referandum yapma kararı almış ve entite sınırları içinde 25 Eylül 2016'da yapılan referandumda, oy kullananların yüzde 99'u 9 Ocak'ın RS Günü olarak kutlanması yönünde oy vermişti.