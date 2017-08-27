Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape 5 ilçe
Tayvan rekabette iddialı
Tayvan rekabette iddialı
Et pişirirken dikkat!..
Et pişirirken dikkat!..
Asırlık makyaj geleneği
Asırlık makyaj geleneği
Bozuk para uyarısı
Bozuk para uyarısı
Mardin'e turist akını
Mardin'e turist akını

Botan Çayı'na düşen otomobildeki kayıp kadın bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'te otomobilin çaya düşmesi sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı. Abdulaziz Oysal yönetimindeki 33 DLF 28 plakalı otomobilin merkeze bağlı Meydandere köyü yakınlarında Botan Çayı'na düşmesi sonucu kaybolan Mevlüde...

Botan Çayı'na düşen otomobildeki kayıp kadın bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'te otomobilin çaya düşmesi sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Abdulaziz Oysal yönetimindeki 33 DLF 28 plakalı otomobilin merkeze bağlı Meydandere köyü yakınlarında Botan Çayı'na düşmesi sonucu kaybolan Mevlüde Oysal'ın cesedi, Jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerince yapılan 7 saatlik aramanın ardından bulundu.

Sudan çıkarılan Oysal’ın cesedi, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücü Oysal, çaya düşen araçtan atlayarak yaralı kurtulmuş, yengesi Mevlüde Oysal ise suda kaybolmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Araç DevrilmesiArama Kurtarma çalışmalarıBoğalmaBotan ÇayıSiirt
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5