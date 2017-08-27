Botan Çayı'na düşen otomobildeki kayıp kadın bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'te otomobilin çaya düşmesi sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
Abdulaziz Oysal yönetimindeki 33 DLF 28 plakalı otomobilin merkeze bağlı Meydandere köyü yakınlarında Botan Çayı'na düşmesi sonucu kaybolan Mevlüde Oysal'ın cesedi, Jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerince yapılan 7 saatlik aramanın ardından bulundu.
Sudan çıkarılan Oysal’ın cesedi, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü Oysal, çaya düşen araçtan atlayarak yaralı kurtulmuş, yengesi Mevlüde Oysal ise suda kaybolmuştu.