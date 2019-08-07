Boya firmasından eğitime destek

İZMİR (AA) - Betek Boya Kimya AŞ, "Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası" kapsamında, okullarda kullanılmak üzere 80 ton iç ve dış cephe boyası hibe etti.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Betek Boya Kimya Anonim Şirketi İzmir Bölge Yöneticisi Halil İbrahim Hiçyılmaz'ın imzaladığı protokolle, 80 ton iç ve dış cephe boyası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen okulların bakım ve onarımında kullanılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, eğitime yapılan yatırımın, insanlığın ve ülkenin geleceğine yapıldığını söyledi.



Öğrencilerin fiziki koşulları iyileştirilmiş okullarda eğitim görmesi için özverili bir şekilde çalıştıklarını anlatan Yahşi, "Her şeyin insana ve insan aklına odaklandığı bu çağda, evlatlarımız için öncelikle fiziki koşulları iyileştirecek çalışmalarla işe başlıyoruz. İlimizdeki eğitim yatırımlarına çok önem veriyoruz. İzmir'de derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okullaşma oranı, teknik donanım gibi birçok alanda ülke ortalamasının üzerinde değerlere ulaştık." dedi.



Okulların yenilenmesi ve bakım onarımı noktasında planların hızlı bir şekilde hayata geçirildiğini ifade eden Yahşi, şöyle konuştu:



"Eğitim kişilerin, ailelerin ve toplumların hayatında en önemli hadisedir. Söylenmek kolaydır, onun yerine bir mum yakın. İşte bu, çare olmak, probleme çözüm sunmaktır. Nitelikli eğitim imkanına kavuşturduğumuz her çocuk ile daha da büyüyor ve güçleniyoruz. Samimiyetimizi kuşanıp çıktığımız bu yolda çalışırken gece ile gündüz bir bize. Atalete kapılmadan, rutine düşmeden sabır ve insicam ile hareket ediyoruz. Mesleğimiz bir gönül işidir çünkü biz insan inşa ediyoruz. Bu topraklarda daha kaliteli insan yetiştirme arzumuz oldukça çok daha güzel işlere birlikte imza atacağız. Eğitime Yüzde 100 Destek Projesi kapsamında imzaladığımız bu protokolle okullarımızı yenileyerek önümüzdeki eğitim öğretim yılında 850 bin öğrencimizin daha temiz ve sağlıklı koşullarda eğitim almasını sağlayacağız."

Betek Boya Kimya Anonim Şirketi İzmir Bölge Yöneticisi Halil İbrahim Hiçyılmaz ise sosyal sorumluluk projesi kapsamında böylesine güzel bir çalışmaya imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmaların ardından protokol imzalandı.





