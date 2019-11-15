Boyalık Beach Otel’den tanıtım atağı

Çeşme’de yıl boyunca faaliyet gösteren ve hizmet kalitesi ile adından söz ettiren Boyalık Beach Otel, yurtdışında katıldığı fuarlarla Çeşme ve İzmir’i tanıtarak kent turizmine katkı sağlıyor. Bu ay İzmir Valiliği çatısı altında Londra World Market Turizm Fuarı ve Selanik Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı’nda yerini alan Boyalık Beach Otel, fuar ziyaretçilerine İzmir’in güzelliklerini anlatarak, Çeşme’ye davet etti.

İngiltere ve Yunanistan’da tanıtım

Kasım ayının başında İngiltere’de World Travel Market Turizm Fuarı ile Yunanistan’da Selanik Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı’na katıldıklarını ifade eden Boyalık Beach Otel Genel Müdürü Orhan Belge, tanıtım faaliyetleri ile Türkiye’ye daha fazla turist çekilebileceğini söyledi. Fuarların verimli geçtiğini ve bu fuarlardan kısa sürede geri dönüş elde edeceklerini dile getiren Belge, “Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etmek bizleri için onur verici. Boyalık Beach olarak tanıtım faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Yurtdışında katıldığımız fuarlarda şehrimizi ve otelimizi misafirlerimizin ayağına götürerek onlar üzerinde güzel bir etki bırakıyoruz. Ülkemizin bacasız sanayisine katkı koymak için katıldığımız bu fuarlarda iyi bir etkileşim sağlıyoruz. Bundan sonra da bu tip tanıtım çalışmalarında yer alarak İzmir turizmine ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmeyi hedefliyoruz” dedi.