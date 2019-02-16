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"Böyle bir rapor yok"

- İstanbul'da inşa edilen 76 gökdelen üzerinden "haksız rant elde edildiği ve TOKİ tarafından rapor hazırlandığı" iddialarının asılsız olduğu belirtildi - Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut: - " Böyle bir rapor yok. İdaremiz veya idaremiz çalışanları tarafından böyle bir rapor hazırlanmamıştır" - "TOKİ olarak konut üretim süreçlerimizi, insanı odağa alan yeni disiplinlerle, bir üst ölçekte ele aldık. Geçmiş yıllardaki tecrübeler ve milletimizin beklentisi doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarla, konut ihtiyacını karşılamanın ötesinde yeni yerleşim alanları, yeni şehirler oluşturuyoruz"

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ANKARA (AA) - İLKAY GÜDER - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, İstanbul'da inşa edilen 76 gökdelen üzerinden "haksız rant elde edildiği ve TOKİ tarafından rapor hazırlandığı" iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "Böyle bir rapor yok. İdaremiz veya idaremiz çalışanları tarafından böyle bir rapor hazırlanmamıştır." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bulut, konut projelerinde TOKİ'nin önceliklerine ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yatay, az katlı ve yerel mimariyi esas alan mahalle konseptli projeler üretmeye devam ettiklerini belirten Bulut, Toplu Konut İdaresi olarak konut üretim süreçlerini, insanı odağa alan yeni disiplinlerle, bir üst ölçekte ele aldıklarını vurguladı.

Bulut, geçmiş yıllardaki tecrübeler ve milletin beklentisi doğrultusunda yürüttükleri çalışmalarla, konut ihtiyacını karşılamanın ötesinde yeni yerleşim alanları ve yeni şehirler oluşturduklarını kaydetti.

- "Böyle bir rapor hazırlanmamıştır"

Bulut, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, "İstanbul'da inşa edilen 76 gökdelen üzerinden haksız rant elde edildiği, bu bilgilerin de TOKİ uzmanları tarafından hazırlanan raporda olduğu" iddialarına ilişkin, "Böyle bir rapor yok. İdaremiz veya idaremiz çalışanları tarafından böyle bir rapor hazırlanmamıştır. TOKİ'nin ve çalışanlarının böyle bir rapor hazırlamak gibi bir görevi de bulunmamaktadır." yanıtını verdi.

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