Boyner aralıkta 13 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı

İSTANBUL (AA) - Boyner, aralık ayında 37 şehirde 95 Boyner mağazasında ağırladığı 13 milyon ziyaretçi ile tüm zamanların en yüksek müşteri ziyaretini gördü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner, Türkiye’nin aralık ayı hediye tercihlerini mercek altına aldı. “En çok hangi ürünlerde satış yapıldı?”, “Erkekler ve kadınlar yeni yılda ne hediye aldı?”, “En çok hangi şehirler alışveriş yaptı?”, “Kaç milyon kişi ne satın aldı?” ve daha fazlasının sonuçlarını derledi. Yeni yılda sevdiklerine, ailesine, çocuklarına, arkadaşlarına hediye almak isteyenler bu yıl da Boyner’i tercih etti.

Aralık ayında 37 şehirde 95 Boyner mağazası, ağırladığı 13 milyon ziyaretçi ile tüm zamanların en yüksek müşteri ziyaretini aldı. Bu dönemde elde edilen satış geçen seneye oranla yüzde 28 büyüme gösterdi. Boyner müşterileri, sevdiklerine en çok kozmetik ürünü, ayakkabı, kazak ve çanta hediye etti. Kadın çantalarına büyük rağbet gösterilirken bu kategoride yüzde 51 büyüme kaydedildi. Boyner mağazaları ve boyner.com.tr’de 3,13 milyon ürün satışı gerçekleştirildi.





- Erkekler ve kadınlar en çok parfüm aldı





Bu yılbaşı alışverişinde Boyner kozmetik kategorisinde geçen seneye göre yüzde 41 büyüme gösterdi. Boyner kozmetik yıllık satışının yüzde 20’sini aralık ayında gerçekleştirdi. Erkekler ve kadınlar yılbaşı alışverişinde en çok parfüm satın aldı. Kozmetik bu dönemde en çok büyüyen kategorilerden biri oldu.

İstanbul, Ankara, İzmir yılbaşı alışverişinde en çok satış yapan şehirler olarak öne çıktı. Anadolu şehirlerinde ise Afyon, Çanakkale, Van, Kayseri, Bursa hem içeriye giren müşteri sayısı hem de satış rakamlarında en yüksek ciro yapan ilk 5 il oldu. Akdeniz ve Ege bölgelerinde ağırlıklı olarak spor ayakkabı alışverişi yapılırken, diğer tüm bölgelerde bot satışı ön plana çıktı.





- En çok erkekler hediye aldı





Bu yılbaşı alışverişinde Boyner mağazalarından en çok erkekler hediye aldı. Aralık ayı boyunca Boyner mağazalarına gelerek hediye seçenlerin yüzde 57’si erkekler oldu. Erkekler giyim kategorisinde en çok kazak, pantolon, gömlek, çorap ve mont aldı. Kadınlar ise yeni yıl alışverişinde tüm aile fertlerine hediye seçti, çocuklar, eşler, anne ve babalar da unutulmadı.

Türkiye’nin mağazacılık alanında en büyük iyilik hareketini hayata geçiren Boyner’in Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile birlikte yürüttüğü "Askıda İyilik" projesi ile aralık ayında toplam bin 532 ihtiyaç sahibine iyilik paketleri ulaştırıldı. Kış sezonunda ise Boyner müşterileri toplam 2 bin 711 adet iyilik paketi satın alarak ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.