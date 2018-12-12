banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya Trabzon ihracat
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi
Neymar marka elçisi
Neymar marka elçisi

Boyner Evde, yılbaşı coşkusunu evlere taşıyor

İSTANBUL (AA) - Boyner Evde, yeni yıl coşkusuyla dolu bir yılbaşı koleksiyonu sunuyor.Boyner açıklamasına göre, rengarenk tasarımlarıyla yeni yıl ruhunu en keyifli şekilde yansıtan dekoratif objeler, sofra takımları, kokulu mumlar ve ev tekstili...

Boyner Evde, yılbaşı coşkusunu evlere taşıyor
banner17

İSTANBUL (AA) - Boyner Evde, yeni yıl coşkusuyla dolu bir yılbaşı koleksiyonu sunuyor.

Boyner açıklamasına göre, rengarenk tasarımlarıyla yeni yıl ruhunu en keyifli şekilde yansıtan dekoratif objeler, sofra takımları, kokulu mumlar ve ev tekstili ürünleri Boyner Evde’nin yılbaşı koleksiyonunda öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.

Boyner Evde'nin yılbaşı hediye koleksiyonunda her zevke ve bütçeye hitap eden seçenekler var. Çam ağacı, geyik, yıldız gibi sembolik yılbaşı temalarıyla tasarlanan birbirinden güzel kupaların hediye alternatifi olarak yer aldığı Boyner Evde'de ayrıca yılbaşı alışverişinin olmazsa olmazı kar küreleri yine kardan adam, Noel Baba gibi tasarımlarıyla müşterilerini bekliyor. Boyner Evde koleksiyonunda yıldız desenli tabaklar, Türk kahvesi setleri, çerçeveler, mumluklar ve mumlar da yer alıyor.

Blender’dan saç maşasına, tıraş makinesinden taşınabilir şarj cihazına kadar farklı ürünler Boyner’de müşterileri bekliyor. Ayrıca Boyner Evde’nin çay makinesi, filtre kahve makinesi veya Türk kahvesi makinesi seçenekleri, hem fonksiyonel özellikleri hem de mutfaklara şıklık katan tasarımlarıyla dikkat çekiyor.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Boyner
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1