Boyner Grup'a

İSTANBUL (AA) - Boyner Grup, Dünya Perakende Kongresi kapsamında verilen ve perakende sektörünün en prestijli ödülü olarak kabul edilen Dünya Perakende Ödülleri'nde, "Asistanım" projesiyle "En İyi Dijital Müşteri Deneyimi" ödülünü kazandı.

Boyner Grup'tan yapılan açıklamaya göre, grup, perakende sektörünün, küresel çapta başarılı uygulamalarının ödüllendirildiği Dünya Perakende Ödülleri'nde mağazacılıkta sınırları kaldıran "Asistanım" uygulamasıyla "En İyi Dijital Müşteri Deneyimi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Dubai'de düzenlenen Dünya Perakende Kongresi'nin kapanışındaki törende, ödülü Boyner Grup Proje Yöneticisi Seda Çınlar aldı.

Geçen yıl başlayan ve tüm Boyner grup mağazalarında hayata geçirilmesi hedeflenen dijital uygulama "Asistanım" ile perakende dünyasının global markalarının yarıştığı ödüllerde birinci olan Boyner Grup, "En İyi Dijital Müşteri Deneyimi" kategorisi finalinde Dress in the City, El Corte Ingles, Marks&Spencer, Geant, Saudi Telecom, Singapore Telecom, Superdry ve Seymour Powell ile yarıştı.

Dünya Perakende Ödülleri'nde bugüne kadar çeşitli kategorilerde ödül alan markalar arasında Apple, Amazon, Vodafone, Net-a-Porter, Louis Vitton, Marks&Spencer, Macy's, Ikea, Verizon ve Starbucks gibi global markalar bulunuyor.

Perakendenin dünya finalinde Türkiye'ye birincilik getiren "Asistanım", mobil terminaller sayesinde hem müşterilerin hem de satış danışmanlarının hayatını kolaylaştırıyor. Tüm mağazalardaki stok ve ürünlerin anlık kontrol edilebildiği cihazlar sayesinde mağazalar sınırsız hale geliyor.

Boyner Grup için özel olarak geliştirilen ve yüzde 100 yerli olan "Asistanım" uygulaması stok kontrolü dışında içinde ödeme sistemi bulunmasıyla da farklılık gösteriyor.