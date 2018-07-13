Boyner, lüks kozmetiği ulaşılabilir kılıyor

İSTANBUL (AA) - Boyner, kozmetik kategorisinde yaptığı hamlelerle yükselen kişisel bakım trendine Türkiye’de öncülük yapıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner, ünlü markaların birbirinden kaliteli kozmetik ürünlerini başka hiçbir yerde olmayan avantajlı fiyatlarla sunuyor. 37 ildeki 118 mağazası ve boyner.com.tr ile ülke çapında müşteriye ulaşabilen perakende markası olarak dikkati çeken Boyner, sektördeki bu gücünü müşterilerine fayda sağlamak ve lüks kozmetiği ulaşılabilir kılmak için kullanıyor.

Boyner kozmetik kategorisinde, Chanel’den Dior’a, Estee Lauder’den Lancome’a, Shiseido’dan La Mer’e dünyaca ünlü birçok selektif markanın parfüm, cilt bakımı, makyaj, saç ve vücut bakım ürünleri bir arada sunuluyor.

Çok zengin bir marka ve ürün seçkisi bulunan Boyner’de 120’den fazla marka, 10 binden fazla ürün müşterilerle buluşuyor. 2017 yılında toplam 120 milyon müşteri ağırlayan Boyner’in aynı dönemde kozmetikte kazandığı yeni müşteri oranı yüzde 49 oldu.





- "Parfümde, açık ara sektör lideriyiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Kozmetik ve Aksesuar Direktörü Dilek Çağlayan Değirmenci, Boyner’in kozmetik alanında yaptığı hamlelerin son yıllarda hız kazandığını belirterek, şunları kaydetti:

“Kozmetik, kurulduğu günden bu yana Boyner’in en önemli kategorilerinden biri oldu. 40 yıla yakın bir süredir dünyaca ünlü markaların parfümden cilt bakıma, makyajdan saç ve vücut bakımına uzanan ürünlerini kadınlarla buluşturuyoruz. Geldiğimiz noktada, selektif kozmetikte bu kadar yaygın bir mağaza ağına sahip tek kozmetik perakendecisiyiz. Yüzlerce markanın onbinlerce ürününü ayrıcalıklı bir hizmet ve çok özel fiyatlarla sunuyoruz. Parfümde, açık ara sektör lideriyiz. Parfüm denilince akıllara ilk olarak Boyner geliyor. 15’ten fazla lider parfüm markasının sadece Boyner’de satışa sunulan Boyner'e özel ürünü var. Cilt bakımında da uzman bir ekiple çok özel bir servis sunuyoruz. Makyajda ise selektif kozmetikte zengin bir koleksiyona sahibiz. Bu alanda pazardaki payımızı artırmak için müşterilerimize cazip ürünler ve fiyatlar sunuyoruz.”





- Gümrüksüz satış yapılan mağazalardan daha avantajlı fiyatlar





Değirmenci, dünyaca ünlü markaların sadece Boyner’e özel ürünlerini geniş bir yelpaze ve avantajlı fiyatlarla tüketicilere sunduklarını aktararak, "Kozmetik firmalarıyla yaptığımız iş birlikleri sonucunda sadece Boyner’de satılan ürünlerimiz, yine bu iş birliğimiz ve gücümüzden kaynaklı avantajlı fiyatlarımız var. Boyner’e özel ürünlerde yüzde 40’a varan fiyat avantajlarıyla sadece iç piyasaya ve Avrupa’ya göre değil, gümrüksüz satış yapan mağazalara göre dahi oldukça uygun fiyatlara sahip olan zengin bir ürün seçkimiz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Dönemsel olarak Versace, Armani, Burberry, Bvlgari, Lancome, Clinique gibi birçok markanın ürünlerinin özel fiyatlarla satın alınabildiği kampanyalar yaptıklarını anımsatan Değirmenci, "Eşsiz servis deneyimine ek olan bu avantajlar müşteriler için Boyner’i vazgeçilmez kılıyor. Bu özel fiyatlarla lüks kozmetiği tüketiciler için ulaşılabilir kılmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizden de büyük ilgi görüyoruz. Kozmetik kategorisinde satışlarımızın yüzde 20’si Boyner’e özel ürün ve markalardan geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Boyner’de en çok satılan kozmetik markaları hakkında da bilgi veren Değirmenci, bu markaları, Lancome, Shiseido, Estee Lauder, Dior, Burberry, Armani, Costume National, Marc Jacobs olarak sıraladı.