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Boyner, okul alışverişine bekliyor

İSTANBUL (AA) - Yeni eğitim-öğretim yılı başlarken, birçok marka ve modelde okul gereci Boyner'de aileleri ve öğrencileri bekliyor. Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner, dünyaca ünlü markalara ait ayakkabı, çanta, tekstil koleksiyonları...

Boyner, okul alışverişine bekliyor

İSTANBUL (AA) - Yeni eğitim-öğretim yılı başlarken, birçok marka ve modelde okul gereci Boyner'de aileleri ve öğrencileri bekliyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner, dünyaca ünlü markalara ait ayakkabı, çanta, tekstil koleksiyonları ve Boyner tasarım ekibi tarafından hazırlanan özel markaların birbirinden renkli ve çeşitli ürünleriyle okul yolunda çocuklara neşeyle eşlik ediyor.

Kız ve erkek çocuklarının renkli dünyasını yansıtan ünlü ve sempatik karakterler ile bunların çeşitli koleksiyonları Boyner’de farklı seçeneklerle satışa sunuluyor.

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BoynerOkul Alışverişi
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