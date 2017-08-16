İSTANBUL (AA) - Boyner'in Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile birlikte yürüttüğü "Askıda İyilik" Projesi müşterilerin iyilik yapmalarına aracı oluyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre şirketin Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile birlikte yürüttüğü "Askıda İyilik" Projesi müşterilerinin iyilik yapmasına aracı olmakta.

Askıda İyilik Projesi kapsamında ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yetişkin ve çocuk iyilik paketleri, 20 liradan satışta.

Müşteriler bayram alışverişini yaparken sembolik rakamlarla satışa sunulan iyilik paketleriyle bayram hediyesi verebiliyor.

Boyner ve YKM müşterileri, kasada alışverişlerini tamamlarken de ihtiyaç sahipleri için iyilik yapma fırsatı yakalıyor. Boyner ve YKM müşterilerinin alışverişlerine eklediği bu paketler, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Tüm Boyner ve YKM müşterileri dilerse boyner.com.tr'den de alışveriş yaparken "İyilik Paketini" sepetlerine ekleyerek online alışverişlerinde ihtiyaç sahipleri için "askıya" kıyafet bırakabiliyor.

Boyner'in 2016 yılı haziran ayında başlattığı "Askıda İyilik" projesi, her geçen gün daha çok ihtiyaç sahibine ulaşarak büyüyor. Boyner, bugüne kadar 25 bin iyilik paketini, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.