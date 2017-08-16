Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma AB süper lig
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Boyner'den "Askıda İyilik" Projesi

-Boyner, Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile birlikte yürüttüğü "Askıda İyilik" Projesiyle müşterilerinin iyilik yapmalarına aracı oluyor

Boyner'den

İSTANBUL (AA) - Boyner'in Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile birlikte yürüttüğü "Askıda İyilik" Projesi müşterilerin iyilik yapmalarına aracı oluyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre şirketin Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile birlikte yürüttüğü "Askıda İyilik" Projesi müşterilerinin iyilik yapmasına aracı olmakta.

Askıda İyilik Projesi kapsamında ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yetişkin ve çocuk iyilik paketleri, 20 liradan satışta.

Müşteriler bayram alışverişini yaparken sembolik rakamlarla satışa sunulan iyilik paketleriyle bayram hediyesi verebiliyor.

Boyner ve YKM müşterileri, kasada alışverişlerini tamamlarken de ihtiyaç sahipleri için iyilik yapma fırsatı yakalıyor. Boyner ve YKM müşterilerinin alışverişlerine eklediği bu paketler, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Tüm Boyner ve YKM müşterileri dilerse boyner.com.tr'den de alışveriş yaparken "İyilik Paketini" sepetlerine ekleyerek online alışverişlerinde ihtiyaç sahipleri için "askıya" kıyafet bırakabiliyor.

Boyner'in 2016 yılı haziran ayında başlattığı "Askıda İyilik" projesi, her geçen gün daha çok ihtiyaç sahibine ulaşarak büyüyor. Boyner, bugüne kadar 25 bin iyilik paketini, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Boyner
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5