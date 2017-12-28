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Boyner'den Beymen'in halka arzına ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ, bağlı ortaklığı Beymen Mağazacılık AŞ'nin paylarının halka arz edilmesi işlemlerine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğunu duyurdu.Boyner Perakende...

Boyner'den Beymen'in halka arzına ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ, bağlı ortaklığı Beymen Mağazacılık AŞ'nin paylarının halka arz edilmesi işlemlerine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğunu duyurdu.

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bağlı ortaklığımız Beymen Mağazacılık AŞ bugün itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Pay Tebliği'nin 'halka açık olmayan ortaklıkların ortaklarına ait mevcut paylarının halka arzı' başlıklı 6'ncı maddesi çerçevesinde paylarının, 20 Aralık 2017 tarihli şirketimiz açıklaması çerçevesinde halka arz edilmesi işlemlerine yönelik olarak, Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde sermaye piyasası mevzuatı doğrultusunda yapılacak olan değişikliklere izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur."


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