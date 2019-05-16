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Boyner'in avantajlı "Çılgın Kelebek" kampanyası başlıyor

-Tüketiciler, Boyner'in 17-18-19-20 Mayıs'ta düzenleyeceği "Çılgın Kelebek" kampanyası kapsamında milyonlarca üründe net yüzde 50 indirimden faydalanabilecek

Boyner'in avantajlı
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İSTANBUL (AA) - Boyner'in milyonlarca üründe net yüzde 50 indirimin uygulanacağı "Çılgın Kelebek" kampanyasında tüketiciler, yaz sezonu için ihtiyaç duyacakları ürünleri avantajlı fiyatlarla alabilecek.

Boyner açıklamasına göre, Boyner’in, her sezon milyonlarca kişinin faydalandığı "Çılgın Kelebek İndirimi", bir kez daha perakende sektörüne hareketlilik getirecek.

Boyner, 17 Mayıs’ta başlayacak olan ve 4 gün sürecek Çılgın Kelebek kampanyası boyunca saat 24.00'e kadar açık olacak 38 şehirdeki 115 mağazasında 2 milyona yakın ziyaretçi ağırlamaya hazırlanıyor.

- Sevilen markaların ürünleri müşterileri bekliyor

Boyner’in, kadın giyimden erkek giyime, çocuk koleksiyonundan aktif spor veya ev koleksiyonlarına uzanan seçili milyonlarca ürün ve yüzlerce markayı kapsayan "Çılgın Kelebek" kampanyasında dünyanın ve Türkiye’nin sevilen markalarının koleksiyonlarında, ünlü spor markalarının ürünlerinde ve kozmetik kategorisinde kampanyanın adına yakışan "çılgın" indirimler uygulanacak.

Özellikle yaz sezonu alışverişinde müşterileri mutlu edecek olan "Çılgın Kelebek" kampanyası sayesinde tişörtler, şortlar, rahat pantolonlar, rengarenk şapkaların yanı sıra yazın olmazsa olmazı terlikler, sandaletler, gözlükler ve aksesuarlar "Çılgın Kelebek"in en popüler ürünleri olacak.

Ayrıca, Boyner’in zengin plaj koleksiyonundan sahillerin en son trendlerine göre tasarlanan sayısız seçenek müşterilerle buluşacak.

- "Çılgın Kelebek" kampanyası "boyner.com.tr"de de olacak

Tüketiciler milyonlarca kelebekli üründe net yüzde 50 indirimden yararlanırken, Hopi Paracık kazanma fırsatı, Axess, Advantage ve CardFinans’a özel 9 taksit ödeme ayrıcalığı ile alışveriş yapabilecek.

"Çılgın Kelebek" kampanyası boyunca Boyner mağazalarına gitme fırsatı bulamayanlar, Boyner'in internet mağazası "boyner.com.tr"de de aynı avantajlardan faydalanabilecek.

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