İSTANBUL (AA) - Boyner'in her sezon merakla beklenen ve milyonlarca kişinin faydalandığı “Çılgın Kelebek” indirim kampanyası, 20-23 Nisan'da gerçekleşecek.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, "İlkbaharın Çılgın Kelebek'i" kampanyasında milyonlarca üründe net yüzde 50 indirim uygulanacak.

Kampanya boyunca 24.00'e kadar açık olacak 38 şehirdeki 115 Boyner mağazasına 2 milyondan fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor



Yeni sezon alışverişini 4 gün boyunca adeta bir şenliğe dönüştürecek olan "İlkbaharın Çılgın Kelebek'i", Boyner mağazalarıyla birlikte internet mağazası boyner.com.tr'de de uygulanacak.

Boyner müşterileri Çılgın Kelebek kampanyası ile dünyaca ünlü birçok marka ile Türkiye'nin sevilen markalarını ve Boyner özel markalarının ürünlerini, sezon ortasında avantajlı fiyatlarla satın alabilecek.

Boyner'de milyonlarca üründe net yüzde 50 indirim uygulanırken, sevilen markalar da "İlkbahar’ın Çılgın Kelebek’i"ne özel indirimli fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkacak.





- 4 milyondan fazla üründe büyük indirim







Kadın, erkek, çocuk giyimden, ayakkabı ve çantaya, spor giyim ve spor ayakkabıdan kozmetiğe, aksesuardan ev tekstiline kadar 4 milyondan fazla üründe net yüzde 50 indirim sağlayan "İlkbahar’ın Çılgın Kelebek’i", perakende gündemine hareketlilik getirecek.

Tüketiciler, Çılgın Kelebek'teki "çılgın indirimler" sayesinde ilkbahar-yaz sezonda ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla alacak.

Ayrıca Çılgın Kelebek, yaz tatili öncesi alışverişini de en uygun koşullarda yapmaya yardımcı olacak. Yaz alışverişinin vazgeçilmez parçalarını oluşturan şortlar, elbiseler, etekler, tişörtler, terlik ve sandaletler Boyner mağazalarıyla birlikte boyner.com.tr'de müşterilerle buluşacak.

Tüketiciler milyonlarca kelebekli üründe net yüzde 50 indirimin yanı sıra, Hopi Paracık kazanma fırsatı, Axess, Advantage ve CardFinans’a özel 9 taksit ödeme ayrıcalığı ile alışveriş yapabilecekler.

