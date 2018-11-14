İSTANBUL (AA) - Boyner’in her sene kasım ve mayıs aylarında düzenlediği ve milyonlarca üründe net yüzde 50 indirim uyguladığı Çılgın Kelebek kampanyası, tüketicilerden çok yoğun ilgi gördü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9 Kasım ile 11 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen kampanyanın ilk gününden itibaren Boyner mağazalarıyla birlikte internet mağazası "boyner.com.tr"de alışveriş rekoru kırıldı.

Boyner, 38 ildeki 95 mağazasında 3 gün boyunca 2 milyondan fazla kişiyi ağırladı. Kampanya dönemi boyunca Boyner mağazaları ve "boyner.com.tr"de 1 milyona yakın ürün satılırken, satışlar geçen sene kasım ayında gerçekleştirilen Çılgın Kelebek’e göre yüzde 47 büyüme gösterdi.





- Çılgın Kelebek avantajlı fiyatlarıyla kış alışverişinin rotası oldu





Tüketiciler, Boyner’in Çılgın Kelebek kampanyası sayesinde, sonbahar-kış sezonunda ihtiyaç duydukları, palto, kaban, bot, çizme, atkı, kazak ve eldiven gibi pek çok ürüne, yüzde 50 indirim avantajıyla ulaşma fırsatı buldu.

Çılgın Kelebek boyunca en çok ayakkabı, kazak, pantolon, sweatshirt ve tişört satın alındı. Bu 5 ürünün toplam adedi, Çılgın Kelebek boyunca satılan ürünlerin yarıya yakınını oluşturdu. Ayakkabı, hem kadın hem de erkek ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdikleri ürün grubu oldu. Üç günlük alışveriş maratonu süresince en çok alışveriş yapılan 5 şehir ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa olarak kayıtlara geçti.

Boyner mağazaları ve boyner.com.tr’de 1 milyona yakın ürün satılırken, satılan ürün adedi bir önceki yıla göre yüzde 35 artış gösterdi. Toplam ciroda ise yine bir önceki yılın kampanyasına göre yüzde 47 büyüme yaşandı. En çok ciro artışı yaşanan kategoriler ise bir önceki senenin kampanya dönemine oranla yüzde 87 büyüme gösteren çocuk ve yüzde 60 büyüyen kadın kategorileri oldu.





- Kozmetikte ciro şampiyonu parfüm





Boyner Kozmetik kategorisi de parfümden cilt bakımına, makyajdan vücut ve saç bakımına kadar binlerce üründe Çılgın Kelebek için çok özel fiyatlar sundu. Kozmetikseverlerin büyük ilgi gösterdiği kampanyada kozmetik kategorisinin ciro şampiyonu parfüm oldu. Parfümü, kadınların cilt bakımında en çok kullandığı ürünlerden nemlendirici takip etti. Makyaj ürünlerinde ise ruj, en çok satılan ürün olarak öne çıktı.

Lokasyon bazında Çılgın Kelebek döneminde en çok alışveriş yapılan mağaza "boyner.com.tr" oldu. Kampanya boyunca 3 milyonun üstünde ziyaretçi ağırlayan boyner.com.tr’de 100 bin adede yakın ürün satıldı.

Boyner Cevahir, Boyner Çiğli KİPA, YKM Konak ve Boyner İçerenköy, boyner.com.tr’nin ardından en çok ürün satan mağazalar oldu. Boyner, Çılgın Kelebek indirim günlerinde tüketicilere milyonlarca üründe net yüzde 50 indirim sunmaya ve perakende sektörünü büyütmeye 2019 yılında da devam edecek.