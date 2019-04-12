Boyner'in gençlerle buluşturduğu Aeropostale için lansman düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Boyner tarafından Türkiye'ye getirilen ve sadece Boyner mağazalarında yer alacak Amerika'nın sevilen genç giyim markası Aeropostale için özel bir parti düzenlendi.

Boyner açıklamasına göre, Amerika'nın popüler markalarından biri olan ve dünya çapında 900'e yakın lokasyonda bulunan Aeropostale'nin Türkiye'ye yeniden gelişine özel düzenlenen lansman partisi beğeni topladı.

Sanat, moda, cemiyet ve sosyal medya dünyasından tanınmış isimlerin bir araya geldiği lansman partisine, Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan, Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bal, Boyner Büyük Mağazacılık Kurumsal İletişim Müdürü Oya Büyükönder ve Aeropostale'nin Amerika'daki merkez ofisinden yöneticiler de katıldı.

Partide, DJ'liği Dilan Gerede Erkaya ve Ali Kuru üstlenirken, Dans Fabrika tarafından da özel bir dans gösterisi sergilendi.

Gece boyunca devam eden "dövme" ve "saç örgüsü" gibi aktivitelerin de yapıldığı partide, yeni sezon koleksiyonundan parçalar da konukların beğenisine sunuldu.