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Boynuna tel dolanan köpek hayata tutundu

- Zonguldak'ta, boynuna dolanan tel nedeniyle ölmek üzereyken bulunan sokak köpeği, bir aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu

Boynuna tel dolanan köpek hayata tutundu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, boynuna dolanan tel nedeniyle ölmek üzereyken bulunan sokak köpeği, 1 aylık tedavisinin ardından hayata tutundu.

İlçeye bağlı Kıyıcak Mahallesi'nde, yol kenarında boynuna tel dolanmış şekilde bulunan sokak köpeği, Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde bir aydır gördüğü tedaviye cevap verdi.

Günlerce aç ve susuz kalan, oluşan ödem nedeniyle de nefes almakta zorluk çeken 4 yaşındaki köpek, rehabilitasyon ve bakım merkezindeki işlemlerin ardından sağlığına kavuştu.

- "Köpeği sahiplendirmek istiyoruz"

Veteriner hekim Özgür Fahrettin Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbar üzerine bulunan hayvanı yaşama döndürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Boynuna dolanan tel nedeniyle köpeğin kafasında ciddi bir ödem oluştuğunu anlatan Coşkun, "Buna bağlı olarak da ciddi solunum güçlüğü vardı. Dolaşım bozukluğundan dolayı da oldukça zayıftı, uyuz başlangıcıydı, aç ve susuz kalmıştı. Tedavisine başladık. İlk önce ödem sonra boynunun ve üst tarafındaki yaralar giderildi." diye konuştu.

Sokak köpeğinin sağlığına kavuştuğunu, insanlara olan güvenini de yeni yeni kazandığını aktaran Coşkun, köpeği önümüzdeki günlerde sahiplendirmek istediklerini sözlerine ekledi.

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