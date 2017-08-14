Bozdağ, Yozgat'ta cenaze törenine katıldı

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 93 yaşında hayatını kaybeden emekli müftü yardımcısı Hali İpek'in cenaze törenine katıldı.

İpek için Çapanoğlu Büyük Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Namazın ardından İpek'in cenazesi, Sarıtopraklık Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, İpek’in ailesi ve yakınları ile Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Ertuğrul Soysal, Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, siyasi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.