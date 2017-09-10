Bozkırı havacılık merkezine dönüştürdüler

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Sportif Havacılık Kulübü Derneğinin çorak arazide kurduğu tesis, bozkırı havacılık merkezine dönüştürdü.

Sportif Havacılık Kulübü Derneğinin yaklaşık 70 üyesi tarafından Yeşilköy Mahallesi'ndeki çorak arazide 2014'te faaliyete geçirilen Necati Artan Tesisleri, Türkiye'nin ilk hava parkı oldu.

Sportif havacılık için gerekli her türlü donanıma sahip tesiste hayata geçirilen ''Uçmayan Köy Kalmasın Projesi" ile daha önce uçağa binmemiş yüzlerce kişinin "ayakları yerden kesildi."

Paraşütle atlayış, model uçak yarışmaları ve birçok gösterinin gerçekleştirildiği merkez, yurt içi ve dışından sportif havacılık meraklılarına ev sahipliği yapıyor.

Tesislerde, 16 ve 17 Eylül'de düzenlenecek "Sivrihisar Hava Gösterileri 2017" için tüm hazırlıklar da tamamlandı. Yeni yapılan doğu apronlarında başlayacak etkinliğe, ABD, Almanya, İtalya, İngiltere gibi ülkelerden profesyonel gösteri pilotları katılacak.

TUSAŞ/TAI sponsorluğunda yapılacak etkinlikte, yerli eğitim uçağı HÜRKUŞ, haziranda Paris'te düzenlenen Havacılık Fuarı'ndan sonra ilk kez boy gösterecek. Burada ATAK helikopteri de gösteri sunacak.

Milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ve Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk de gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

- "Birikimimi Sivrihisar'da kullanıyorum"

Sportif Havacılık Kulübü Derneği Kurucu Üyesi Ali İsmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin amatör ve sportif havacılık için çok uygun olduğunu söyledi.

Dernek üyelerinin çorak arazide kurulan tesisi, imece usulüyle bugünlere getirdiğini anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"5 yıllık bir plan içinde harekete başlamıştık. Bu plana birtakım ilaveler yaptık. Pistimizi uzattık. Doğu apronlarını inşa ettik. Orada hangarlar yaptık. Bir müze inşa ettik. Hızla bir gelişmemiz var. 10 yıl içinde çok önemli değişiklikler yapacağız. Akrobasi pilotu olarak 22 ülkede Türkiye'yi temsil ettim. Bu büyük bir şerefti. Bütün birikimimi Sivrihisar'da kullanmaya çalışıyorum. Türkiye'yi dünya tanıtmak ve gençlerimizi havacılıkla tanıştırmak için uygun ortam yaratma gayreti içindeyiz."

İlçede ilk havacılık gösterisini 2015'te gerçekleştirdiklerini belirten Öztürk, "Sivrihisar Hava Gösterileri 2017" için de çok detaylı ve kapsamlı çalışma yaptıklarını bildirdi.

Gösteri için heyecanlı olduklarını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Air şov, gökyüzünde yapılan bir şölendir. Özellikle gençlerin havacılıkla iç içe olması için bir fırsat, hayatlarına yön verebilmeleri için farklı bir çizgi. Dünyada bir yılda yaklaşık 300 air şov yapılıyor. Ülkemizde bu sayı çok az. Ülkemizdeki herkes çok güzel şeylere layık. Bunun için de bu air şovu en güzel şekilde yapacağız. Uluslararası boyutta olacak. Yurt dışından pilotlar da gelecek. Her çeşit akrobasi uçağı görülebilecek."

Öztürk, 2015'te 10 bin kişinin izlediği hava gösterilerinde bu yıl 20 bin seyirciye ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.