Bozkırın dağlarında

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Orman ve Su İşleri Bakanlığının başlattığı "5 Bin Köye 5 Bin Gelir Getirici Orman Projesi" kapsamında, Kırşehir'in ağaç yoksunu dağları ve kullanılmayan arazilerine gelir getirici ürünlerin fidanları dikilerek adeta yeşil vadiler oluşturuluyor.

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğünün 2014 yılından itibaren sürdürdüğü çalışmalarla merkez ve 6 ilçede ağaçlandırma çalışmasının yanı sıra ceviz, badem, mahlep ve akasya gibi gelir getirici ürünler için fidanlar dikiliyor.

Yaklaşık 4 yıl önce dikilen ve meyve vermeye başlayan badem ve mahlep ağaçları köylerdeki çiftçilere de ek gelir sağlıyor. Ağaç halini alan fidanlar sayesinde daha önce sapsarı bir görüntü veren dağlar da yeşile bürünüyor.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın başlattığı "5 Bin Köye 5 Bin Gelir Getirici Orman Projesi"nin 2014 yılından itibaren Kırşehir'de de uygulanmaya başlandığını hatırlattı.

İl genelinde her yıl 5 köye, gelir getirici meyve fidanlarının dikildiğini belirten Karaca, bu yıl köy sayısını 12'ye çıkardıklarını, ceviz, badem, mahlep, akasya, ahlat, kuşburnu ve alıç gibi türlerden onbinlerce fidanı toprakla buluşturduklarını bildirdi.

Karaca, sonbahar aylarında yeni fidan dikimi gerçekleştireceklerini anlatarak, "Özellikle ceviz, badem ve mahlep ekiminde Türkiye'deki en önde gelen illerden birisiyiz." dedi.

Gelir getirici ürünlerin fidanlarıyla aynı zamanda dağlarda ve kullanılmayan arazilerde ağaçlandırma yaptıklarını aktaran Karaca, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında boş olan dağlık alanlar, tarıma uygun olmayan araziler ve erozyona maruz kalan yerleri koruyarak yeşillendiriyoruz. Olumsuzluklara karşı koruyarak tedbir almış oluyoruz. Köylülerimiz önceden buraların ağaçlandırılmasını pek istemezken, şimdi atıl durumdaki yerlerin ağaçlandırılmasını bizlerden talep etmekteler. Buralarda hem ağaçlandırma yapıyoruz hem de atıl durumdaki arazileri ekonomiye kazandırıyoruz. Orman köylülerini kalkındırmak, gelir seviyelerini yükseltmek ve onların ormanlara karşı sevgilerini artırmak için bu projeler çok önemli. Gelir getirici ürün projelerine durmadan devam edeceğiz. Konya Ovası Projesi kapsamında yeni köylerde fidan dikimlerini gerçekleştireceğiz. Bu güzel çalışmalara köylülerimizden de destek bekliyoruz."

- Ceviz fidanı ekimine özel önem gösteriliyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Ceviz Eylem Planı'nı 2012 yılında Kırşehir'in Kaman ilçesinde açıkladığını anımsatan Karaca, Kırşehir için gelir getirici ürün önceliklerinin ceviz olduğunu, boş buldukları tüm arazilere ceviz dikmeyi planladıklarını kaydetti.

Örnek projelerden birinin uygulandığı Savcılı Büyükoba köyünün muhtarı Üçler Yiğit de köylerinde bin 600 dönümlük arazide iki etap halinde proje geliştirildiğini söyledi.

İlk etapta 900 dönüm arazide çalışmaların başlatıldığını anlatan Yiğit, şunları kaydetti:

"Burada örnek bahçe oluşturmak amacıyla 900 dekar alan üzerinde çalışma yapıyoruz. Yaklaşık 350 aileyi ceviz bahçesine kavuşturacağız. Bakanlığımız dozer, sulama suyu, hat döşenmesi, gübresi gibi her türlü imkanı sağlıyor. Güzel bir bahçe olacak. Ceviz fidanları dikildi. Daha sonra parsellenerek vatandaşlara kura usulüyle dağıtılacak. Bakanlığımızın bu çalışması ile kullanılmayan atıl durumdaki araziler gelir getirici ürünlerle halkın ekonomisine katkı yapacak. Kurak olan ve doğru dürüst ot bile bitmeyen araziler gelir getirici ürün veren ağaçlarla donatılıyor."