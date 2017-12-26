KONYA (AA) - ABDULKADİR UYSAL - Konya'nın Yunak ilçesinde, "yemyeşil bir köy" hayali kuran iki öğrenci, bozkır görünümündeki bölgede 125 çam fidanını toprakla buluşturdu.

Uçsuz bucaksız bozkırın ortasında yer alan ilçeye bağlı Yavaşlı Mahallesi'nde yaşayan ve taşımalı sistemle eğitim gören 11 yaşındaki Eyüp Kurşunlu ile 14 yaşındaki Osman Gültekin, yaşadıkları yerin yemyeşil ağaçlarla çevrili olması için bir şeyler yapmaya karar verdi.

Bu hayallerini ilçede esnaflık yapan büyüklerine anlatan çocuklar, yardım istedi. Büyüklerinin de yardımıyla Akşehir Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliğine başvuran çocuklar, köylerine fidan dikmek istediklerini yetkililere iletti.

Çocukların bu örnek çabasını takdirle karşılayan görevliler, köye dikilmek üzere 125 çam fidanı göndermeye karar verdi.

Birkaç gün sonra Akşehir Orman İşletme Şefliğinden gönderilen fidanları görünce büyük sevinç yaşayan Eyüp ve Osman, hafta sonunu adeta iple çekti.

Esnaf ağabeylerinin de yardımıyla ilk önce 60 kadar fidanı köydeki ilkokulun bahçesine diken iki arkadaş, diğer fidanları da yol kenarları ve köyün diğer yerlerinde toprakla buluşturdu.

Önceki gün yağmur yağdığı için çocukların yumuşak toprağı kazması zor olmadı. Zorlandıkları anlarda ağabeylerinden destek alan çocukların, daha önce dikim yapılan ancak bakımsızlık nedeniyle kuruyan fidanların yerine dikim yapması daha kolay oldu.

Dinlenmeden çalışan ve iki günün sonunda 125 fidanı toprağa diken çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

- "Köyümüzün ağaçlandırma konusunda acelesi var"



Mutluluklarını AA muhabirine anlatan Yunak Fatih Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Osman Gültekin, yaşadıkları köyde yeşil alan, orman ve park olmamasına çok üzüldüklerini söyledi.

Bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdiklerini belirten Gültekin, "Köyümüzün ağaçlandırma konusunda acelesi var. Biz bir karar verdik 'elimize geçen bir fidan bile olsa köyümüze dikeceğiz, sulayıp büyüteceğiz.' Büyüklerimizden yardım istedik. Onlar da bize destek verdi. Aldığımız fidanları köyümüze diktik." diye konuştu.

Diktikleri fidanların köyün iklim koşullarına uygun olduğunu ifade eden Gültekin, "Umut ediyoruz ki 4-5 yıl içerisinde bu güzel köye 2-3 bin ağaç kazandırmış olacağız. Bu fidanlar büyüdükçe köyümüze değer katacak. İki arkadaş, büyüklerimize örnek olacak bir ağaçlandırma süreci yürütüyoruz. Umut doluyuz ve gururluyuz. Belki de köyümüz için en önemli mirası hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Lütfen herkes ağaçları sevsin ve korusun"



Eyüp Kurşunlu da fidan dikerek doğanın önemine dikkati çekmek istediklerini vurgulayarak şunları dile getirdi:

"Lütfen herkes ağaçları sevsin ve korusun. Sadece bizim ağaç dikmemizle olmuyor. Köyümüzdeki herkes ağaç diksin. Yetkililer bizi ziyaret etsin, köyümüzün ne kadar kurak ve ağaçsız bir yer olduğunu görsün. Biz yeşili olmayan bir köy istemiyoruz."

Akşehir Orman İşletme Şefi Hasan Kilivar ise çocukların fidan talebini duyunca çok mutlu olduğunu ifade etti.

Hemen taleplerini karşıladıklarını anlatan Kilivar, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 15 gün önce telefonuma gelen bir çağrının böylesine güzel bir olaya vesile olacağı hiç aklıma gelmemişti. Kendileri gibi düşünceleri ve niyetleri de pırıl pırıl iki öğrencimizin bizlere ulaşması, fidan talep etmesi üzerine çam fidanlarını teslim ettik. Herhangi bir yardıma, araç ve ekipmana ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduk. Sadece fidan ihtiyaçlarının olduğunu söylediler. Ayrıca kendilerine bir de sözümüz oldu. Orman Bölge Müdürlüğü olarak bu tür örnek çalışmalarında her desteği vereceğimizi kendilerine ilettik. Çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz."