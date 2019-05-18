BRANDZONE ve EKOM GROUP İŞ BİRLİĞİ START ALDI Türkiye'deki markalar için fiyat/rekabet araştırma hizmetleri sunan BrandZone, EKOM Group’un ‘Dijital Insert Analiz ve Raporlama’ hizmetini devraldı. Devir kapsamında EKOM Group 81 ile yayılan saha gücünü BrandZone ile paylaşacak. BrandZone da EKOM Group’a satış destek hizmetleri ve POSM lojistiği için veri tedarik edecek.

Türkiye'deki markalar için en güncel pazar araştırma analizlerini sunan BrandZone, doğrudan pazarlama sektöründe 27 yıldır faaliyetlerini sürdüren EKOM Group’un veri ve analiz şirketi FCS (Field Control Services) bünyesinde sunulan ‘Dijital Insert Analiz ve Raporlama’ hizmetini devraldı. Bu kapsamda BrandZone mayıs ayı itibariyle FCS müşterilerine ‘Dijital Insert Analiz ve Raporlama’ hizmetini sunmaya başladı. Yeni iş birliği hakkında konuşan BrandZone Kurucu Ortağı Cem Köz, “27 yıldır pazarlama sektöründe birçok ilke imza atmış EKOM Group ile başlattığımız iş birliği kapsamında öncelikle ‘Dijital Insert Analiz ve Raporlama’ hizmetini FCS müşterilerine sunacağız. Yine iş birliğimiz kapsamında EKOM Group’un halihazırda sunduğu satış destek ve POSM lojistiği hizmetleri için data tedarik edeceğiz” dedi.

İş birliğine ilişkin olarak EKOM Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mesut Özalp ise şunları söyledi: “2013 yılından bu yana sunduğumuz ‘Dijital Insert Analiz ve Raporlama’ hizmetimizi ve iş ortaklarımızı BrandZone’a teslim ettik. Bu iş birliğinin hem sektörümüze hem de iş ortaklarımıza büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Çünkü her iki firma, iş ortaklarına daha iyi hizmet sunmak için saha, analiz, raporlama ve teknoloji konusunda elde ettiği deneyimleri bir araya getirecek. EKOM Group olarak, 81 ile yayılan saha ekibimiz ile BrandZone’a desteğimizi sürdüreceğiz.”

Köz: “Bu yıla büyük bir atılımla başladık”

Sektörün önemli bir kurumu olan EKOM Group’la başlattıkları iş birliğinin önemine değinen Köz, “BrandZone olarak tüm insert, basılı reklam, TV reklamı, radyo reklamı ve online kanallardaki fiyat verilerini araştırıp takip eden, kategorilendirerek en güncel pazar araştırma analizlerini sunuyoruz. 2019 yılına sektördeki lider konumumuzu pekiştirmek adına büyük bir atılımla başladık. Gerek FCS’nin ‘Dijital Insert Analiz ve Raporlama’ hizmetini devralarak ve EKOM Group’la yeni bir işbirliğine imza atarak sunacağımız hizmetle servislerimizi daha da geliştirerek, ek hizmetler ortaya koyacağız.

“BrandZone için büyüme yılı”

2019’un BrandZone için büyüme yılı olarak konumlandırdıklarını belirten Köz, “Bu yıl boyunca bir yandan portföyümüzü genişleteceğiz. Ayrıca daha fazla katma değerli özel servisler çıkarmak için yatırım yapacağız. Önümüzdeki dönemde bireysel tüketiciye yönelik de farklı ürünler de sunacağız” şeklinde konuştu.



BrandZone Hakkında:

BrandZone; satış kanalı, kategorisi, marka ve ürün seviyesinde pazar trendi analizleri, fiyat ve ürün karşılaştırmaları sunmaktadır. Kategori Yönetimi, Veri Madenciliği, Pazar Araştırması ve Sistem Entegrasyonu çözümleri konusunda engin bir deneyimi olan BrandZone hizmetleri şirketler tarafından; mağaza, web, insert veya reklamların performansını ve fiyatlandırma stratejilerini ölçmek için kullanılmaktadır.



Ekom Group Hakkında:

1992 yılından bu yana merchandising, aktivite, saha kontrol hizmetleri ve POSM lojistiği alanlarına odaklanan EKOM Group’un bünyesinde EKOM Tanıtım, Bireysel Tanıtım ve Transpop şirketleri yer almaktadır. Üç bin kişiye istihdam sağlayan EKOM Group, İstanbul’daki genel merkezi, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Samsun’da yer alan bölge müdürlükleri, POSM lojistik depoları ve Türkiye’nin 81 iline yayılmış saha ekipleri ile iş ortaklarına katma değeri yüksek hizmetler sunmaktadır.

