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Bremen Mızıkacıları Sur Yapı Marka AVM’de

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Marka AVM, bugün ve yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek öğretici bir oyuna ev sahipliği yapıyor.Sur Yapı Marka AVM'den yapılan açıklamaya göre, Bursa'daki AVM'de bugün ve yarın 14.00...

Bremen Mızıkacıları Sur Yapı Marka AVM’de
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İSTANBUL (AA) - Sur Yapı Marka AVM, bugün ve yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek öğretici bir oyuna ev sahipliği yapıyor.

Sur Yapı Marka AVM'den yapılan açıklamaya göre, Bursa'daki AVM'de bugün ve yarın 14.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek öğretici bir oyun sergilenecek.

Grimm Kardeşler’in "Bremen Mızıkacıları" adlı masalının müzikal olarak sahneleneceği oyunda, dört kafadar arkadaşın el ele vererek hayata yeniden başlamaları ve bu yolda yaşadıkları türlü maceralar anlatılıyor. Oyunda çocuklar umudu, mücadeleyi öğrenirken dostlarıyla ele ele vererek birlikte başarmaya dair önemli bir bilince de sahip oluyor.

Dostluğun öyküsü olan Bremen Mızıkacıları, hiçbir karşılık beklemeden yapılan fedakarlığı sahneye koyuyor. Öykü, çocuklara paylaşımın, sevginin, gerçek arkadaşlığın değerini anlatılırken çalışmanın, emeğin, üretmenin ve birlik olmanın önemini vurguluyor.

"İnsanlar birbirlerinden ne kadar farklı özelliklere sahip olurlarsa olsunlar dost olabilirler" diyen dünyaca ünlü müzikal, gerçek arkadaşlık ve sevginin paylaşma ile mümkün olduğunu çocuklara anlatıyor.


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Sur Yapı
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