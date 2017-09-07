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Brent tipi petrol 15 haftanın en yüksek seviyesinde

- Londra Brent türü petrolün fiyatı 25 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye tırmandı

Brent tipi petrol 15 haftanın en yüksek seviyesinde

NEW YORK (AA) - Uluslararası en yaygın olarak kullanılan Brent türü petrolün fiyatı son 15 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 54,30 dolara kadar tırmanıp 25 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Ayrıca, ABD'nin Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün varil fiyatı da 49,42 dolara kadar artış göstererek 10 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesine geldi.

Uzmanlar, ABD'nin petrol merkezi olarak kabul edilen Teksas eyaletindeki Harvey Kasırgası'nın ülkenin petrol endüstrisini olumsuz etkilediğine işaret ederek, bölgede kapatılan petrol rafinerilerinin tekrar faaliyete başladığını ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de ham petrol talebinin yeniden artışa geçtiğini vurguladı.

Ayrıca, dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya ile en büyük ham petrol ihracatçısı Suudi Arabistan arasındaki görüşmelere işaret eden uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile örgüt dışındaki petrol üreticisi ülkeler arasında Mart 2018'de dolacak ham petrol üretimini kısıtlama anlaşmasının uzatılması için iki ülke arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiğini ve bunun petrol fiyatlarını yukarı çektiğini belirtti.

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