Brexit müzakereleri sonuçsuz kaldı

BRÜKSEL (AA) - İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakerelerin 3. turu bugün sona erdi.

Pazartesi günü başlayan 3. tur müzakerelerinin tamamlanmasının ardından, AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis basına açıklamalarda bulundu.

Brexit'in 3. tur müzakerelerinin sona erdiğini dile getiren Barnier, "Temel konularda somut ilerleme kaydedemedik." dedi.

Barnier, zamanın hızla ilerlemesinden dolayı daha önce de endişe duyduğunu belirttiğini, her geçen gün İngiltere'nin 29 Mart 2019 tarihinde AB'den ayrılacağı güne yaklaşıldığını ifade etti.

Gelinen noktada AB-İngiltere ilişkilerinin geleceğine odaklanacak kadar mesafe kaydedilmediğini vurgulayan Barnier, "Ortak çıkarlar için hatta Avrupa kıtasının çıkarları için İngiltere'nin AB ile bir anlaşmaya vararak birlikten ayrılmasının faydalı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Mali anlaşma

Barnier, hafta boyunca yürütülen müzakereler sonrasında İngiltere'nin AB'den ayrıldıktan sonra sorumluluklarını yerine getirmeme eğiliminde olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

Bu durumun taraflar arasında "güven sorunu" yarattığını belirten Barnier, "İngiltere ayrıldıktan sonra 27 üyeli olacak AB'nin vergi mükellefleri, AB 28 üyeli olduğu dönemde üstlendiği sorumlulukların yükünü göğüslemek zorunda kalmamalı." diye konuştu.

Brexit'in AB ortak pazarını sarsmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Barnier, İngiltere'nin ortak pazardan ayrılma kararını kendi verdiğini hatırlattı.

İngiltere'nin bu kararına saygı duyduklarını dile getiren Barnier, "Hem ortak pazarın dışında olup, hem de ortak pazarın kurallarını belirleyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

- "İngiltere daha esnek"

İngiltere Brexit Bakanı Davis ise Barnier'in aksine görüşmelerin verimli geçtiğini, bazı önemli konularda somut ilerleme kaydedildiğini söyledi.

"İngiltere'nin müzakere pozisyonu AB'ye göre daha esnek ve pragmatik." diyen Davis, İngiltere'nin amacının müzakere kurallarını tek tarafları olarak belirlemek olmadığını ifade etti.

Davis, görüşmelerde öncelikli olarak vatandaşlık hakları, mali anlaşma, İrlanda'ya ilişkin sınır hususu ve genel ayrılma konularını görüştüklerini, özellikle Kuzey İrlanda konusunda verimli sonuçlar elde ettiklerini kaydetti.

Müzakerelerin hukuk çerçevesinde ve ileride AB ile İngiltere arasında inşa edilecek ortaklık göz önünde bulundurularak yürütülmesi gerektiğini belirten Davis, mali anlaşma konusunda AB Komisyonu'nun tutumunu ortaya koyduğunu söyledi.

İngiltere'nin AB'ye karşı mali sorumluluğu olduğunu kabul eden Davis, "Mali anlaşmayı dikkatli bir şekilde incelemeye tabi tutmamız gerekiyor. Bu vergi ödeyen vatandaşlarımıza karşı yerine getirmemiz gereken bir görev." diye konuştu.

Brexit müzakerelerinin ilk turu haziran, ikinci turu temmuz ayında yapılmıştı. Taraflar görüşmelerde vatandaşlık hakları, mali anlaşma ve Kuzey İrlanda ile olan sınır hususunu ele almıştı.

İngiltere, geçen yıl haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.