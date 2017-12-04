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Brexit müzakerelerinde yine sonuç alınamadı

- AB Komisyonu Başkanı Juncker, Birleşik Krallık Başbakanı May arasında yapılan görüşmede anlaşmaya varılamadı - Juncker: "Çabalarımıza, bizim ve ekiplerimizin geriye kalan sorunlar konusunda geçen sürede kaydettiği önemli ilerlemeye rağmen tam bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı" - İngiltere Başbakanı May: "Hafta sonundan önce yeniden bir araya geleceğiz. Bunu (müzakereleri) olumlu sonuçlandıracağımıza ben de eminim"

Brexit müzakerelerinde yine sonuç alınamadı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Birleşik Krallık'la yapılan Brexit müzakerelerinde "tam bir anlaşmaya varamadıklarını" söyledi.

Juncker ve İngiltere Başbakanı Theresa May, tıkanan Brexit müzakereleri için Brüksel'de bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ikili, gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu.

Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Jean-Claude Juncker, "Çabalarımıza, bizim ve ekiplerimizin geriye kalan sorunlar konusunda geçen sürede kaydettiği önemli ilerlemeye rağmen tam bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı." dedi.

Geriye 2-3 konunun kaldığını belirten Juncker, yine de gelecek hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde ayrılık anlaşmasında yeterli bir ilerleme sağlanabileceğini ifade etti.

- "Farklılıklarımız devam ediyor"

May ise her iki tarafın iyi niyetle çalıştığını, zorlu müzakereler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çok ilerleme kaydedildi. Pek çok konuda ortak bir anlayış var." şeklinde konuştu.

Beraber ilerleme kaydetmek istediklerini vurgulayan Theresa May, "Ancak birkaç konuyla ilgili daha fazla müzakere ve danışma gerektiren bazı farklılıklarımız devam ediyor. Hafta sonundan önce yeniden bir araya geleceğiz. Bunu (müzakereleri) olumlu sonuçlandıracağımıza ben de eminim." diye konuştu.

- Brexit

Birleşik Krallık, geçen yıl haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Bu yılın haziran ayında başlayan müzakerelerde, ülkenin AB'ye ödemesi gereken para, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konuları öne çıkmıştı. Müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

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ABAvrupa BirliğiBirleşik KrallıkBrexitJean-Claude JunckerTheresa May
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