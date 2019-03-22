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Brexit’in ertelenmesi Alman şirketleri için belirsizliği artırıyor

- Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Eric Schweitzer: - “İş arkadaşlarıma bunun için (Anlaşmasız Brexit) hazırlanmalarını tavsiye ediyorum” - Alman Sanayi Federasyonu Başkanı Joachim Lang: - “Şirketlerimizin önünü görmeye ihtiyacı var. Bunun için İngiliz politikasının, Brexit sürecini en kısa sürede tamamlaması gerekiyor"

Brexit’in ertelenmesi Alman şirketleri için belirsizliği artırıyor
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BERLİN (AA) – Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Eric Schweitzer, Avrupa Birliği'nin, Brexit anlaşmasının ertelenmesine yönelik kararının Alman ekonomisine sadece bir nefes aldıracağını, Alman şirketler için belirsizliği ortadan kaldırmadığını bildirdi.

Schweitzer, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği'nin 27 üyesinin, Brexit'in İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar erteleme yönündeki kararını değerlendirdi.

Ayrılık anlaşmasının sadece iki hafta ertelenmesinin Alman ekonomisine bir an için nefes aldırdığını, bundan başka bir katkısının ise olmadığını hatırlatan Schweitzer, kararın şirketler için belirsizliği ortadan kaldırmadığının altını çizdi.

Schweitzer, uzatmaların sert bir Brexit riskini işaret ettiğini belirterek, “İş arkadaşlarıma bunun için (Anlaşmasız Brexit) hazırlanmalarını tavsiye ediyorum.” ifadesini kullandı.

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Joachim Lang ise Brexit konusunda “partinin” devam ettiğini belirterek, erteleme ile şirketler için "işkence" gibi görünen belirsizliğinin devam ettiğini söyledi.

Lang, “Şirketlerimizin önünü görmeye ihtiyacı var. Bunun için İngiliz politikasının, Brexit sürecini en kısa sürede tamamlaması gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Yaklaşık 120 milyar avroluk ticaret hacmi ile İngiltere, geçen yıl Almanya'nın en önemli ticaret ortakları içinde altıncı sırada yer aldı.

Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki yavaşlama, yumuşak küresel talep Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvilleri bugün dört baz puan düşerek Ekim 2016’dan bu yana ilk defa (yüzde eksi 0,0001) şeklinde negatif yönünü ortaya koydu.

Öte yandan, Alman Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan araştırmaya göre Brexit’in gerçekleşmesi halinde, Almanya'ya maliyeti 9,5 milyar avro olacak.


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