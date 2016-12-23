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Brezilya Devlet Başkanı istifa taleplerini reddetti

- Hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden ayrılması istenen Temer, istifa etmeyeceğini açıkladı

Brezilya Devlet Başkanı istifa taleplerini reddetti

SANTIAGO (AA) - Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddederek, yıl başından önce istifa etmesi yönündeki talepleri kabul etmedi.

Başkent Brasilia'da katıldığı bir programda gazetecilere açıklama yapan Temer, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden ayrılması talebiyle ülke içinde yükselen sesleri kesin bir dille reddederek, istifa etmeyeceğini söyledi.

Temer, hakkında verilecek hukuki bağlayıcılığı bulunan herhangi bir kararı temyize götüreceğini de sözlerine ekledi.

Brezilya yasalarına göre, Temer'in yılbaşından önce istifa etmesi durumunda, ülkede 2017 yılında erken devlet başkanı seçimi yapılması gerekiyor.

Ülkedeki bir inşaat firmasının eski müdürü Claudio Melo Filho, geçen hafta savcılığa verdiği ifadesinde, Temer'in Başdanışmanı Jose Yunes'i seçim kampanyasında yasa dışı finansman sağlamaya aracılık etmekle, Devlet Başkanı Temer'i de yasa dışı seçim kampanyası finansmanıyla suçlamıştı. Temer, iddiaları reddetmişti.

Devlet Başkanı Temer'in mayıs ayında göreve gelmesinden bu yana altı kabine üyesi istifa etti.

Görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff de yerine geçen Temer'i yolsuzlukla suçlamıştı. Rousseff'in avukatları, Sao Paulo mahkemesine bir inşaat firmasının eski üst yöneticisinin Temer'e 295 bin dolar rüşvet ödediğine dair belgeler sunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
BrezilyaDilma RousseffMichel Temer
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