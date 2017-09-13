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Brezilya Devlet Başkanı Temer için soruşturma izni

- Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, yolsuzluk yapmakla suçlanan Devlet Başkanı Michel Temer ile ilgili soruşturma başlatılmasını kararlaştırdı

Brezilya Devlet Başkanı Temer için soruşturma izni

SAO PAULO (AA) - Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer’in bu yılın mayıs ayında limanlarla ilgili imzaladığı kararname nedeniyle yolsuzluk yapılıp yapılamadığının soruşturulması için izin verdi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Brezilya Cumhuriyet Başsavcısı Rodrigo Janot’un talebi üzerine, Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Luís Roberto Barroso, hakkında yolsuzluk suçlaması bulunan Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer ile ilgili iddiaların araştırılması için izin verdi.

Başsavcı Janot, Başkan Temer’in, mayıs ayında imzaladığı kararname ile Santos limanını işleten Rodrimar şirketine fayda sağlayarak "yolsuzluk ve para aklama" suçlarını işlediğini iddia ediyor.

Başkan Temer hakkında soruşturma yetkisi veren Yargıç Barroso, yaptığı açıklamada, “Bu nitelikteki bir prosedürde araştırılmış gibi görünen hiç kimse, özellikle başkan, bir kamu otoritesinin kişisel ve siyasi sorumluluğuna kayıtsız kalmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Herkesin yasalar önünde eşit olduğunu belirten Barrosso, soruşturma kararının Temer’in suçlu olduğu anlamına gelmediğini, ancak, yargının başkana karşı inandırıcı kanıtları olduğunu belirtti.

Başsavcı Janot, Başkan Temer’in eski danışmanı ve eski federal milletvekili Rodrigo Rocha Loures'un federal polis tarafından dinlenen telefon konuşmaları sonrası Federal Yüksek Mahkemeden talepte bulunmuştu.

Telefon kayıtlarına göre Loures'un, Cumhurbaşkanlığı Yasal Düzenlemelerden Sorumlu Sekreter Yardımcısı Gustavo do Vale Rocha’yı arayarak, Temer’in imzalayacağı kararnameye, 1993 yılından önce limanları işleten firmalara imtiyaz sağlayacak bir ekleme yapılmasını istediği belirtiliyor.

Federal polisin kayıt altına aldığı bir başka telefon görüşmesinde ise Loures'in, Santos limanını işleten Rodrimar şirketinin yöneticisi Ricardo Mesquita’yı arayarak, kararnamedeki eklemeler ve düzenlemeler hakkında bilgi verdiği ileri sürüldü.

Yüksek Mahkemenin soruşturma izni sonrasında, avukatlar ve soruşturmacılar kanıt toplamaya ve şahitlerin ifadelerini dinlemeye başlayacak.

Başsavcı Janot’un görev süresi 15 Eylül’de dolacağı için, soruşturmayı yeni gelecek Başsavcı Raquel Dodge yürütecek. Soruşturma sonunda başsavcılık, bir suçlamada bulunup bulunmamaya karar verecek.

Temer’e karşı dava açılabilmesi için mecliste yapılacak bir oylama ile milletvekillerinin izin vermesi gerekecek.

Başkan Michel Temer’in pasif yolsuzlukla suçlandığı başka bir dava dosyası, geçtiğimiz ay temsilciler meclisinde yapılan oylamada milletvekilleri tarafından kabul edilmemişti.

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Brazilya Devlet Başkanı Michel TemerYolsuzluk Soruşturması
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