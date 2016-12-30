Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Brezilya, Yunan Büyükelçinin ölümünü doğruladı

- Rio de Janerio Polisi, cuma günü yanmış bir araçta bulunan cesedin Yunanistan’ın Brezilya Büyükelçisi Kyriakos Amiridis'e ait olduğunu doğruladı

Brezilya, Yunan Büyükelçinin ölümünü doğruladı

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya Polisi, cuma günü yanmış bir araçta bulunan cesedin Yunanistan’ın Brezilya Büyükelçisi Kyriakos Amiridis olduğunu doğruladı.

Rio de Janerio Polisi yaptığı açıklamada, Nova Iguaçu Adli Tıp Enstitüsünde incelenen cesedin büyükelçiye ait olduğunu söyledi.

Büyükelçinin Brezilyalı eşi Francoise Amiridis'in ise gözaltına alındığı bildirildi.

Amiridis, eşinin pazartesi günü kiralık bir araçla nereye gideceğini söylemeden evden ayrıldığını, daha sonra kendisinden haber alınamadığını ifade etmişti.

Kiralık araç, perşembe günü geç saatlerde içinde bir cesetle beraber yanmış olarak bulunmuştu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BrezilyaYunan Büyükelçi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.