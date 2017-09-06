Brezilya'da adalet makamlarına soruşturma

SAO PAULO (AA) - Brezilya Cumhuriyet Başsavcısı Rodrigo Janot, "yolsuzluk operasyonu"nda ortaya çıkan yeni ses kayıtlarından sonra başsavcılık ofisi ve federal yüksek mahkemedeki cezai uygulamalarda ihmallerin olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma açılmasını istediğini bildirdi.

Başsavcılık ofisinden yapılan açıklamada, 31 Ağustos'ta araştırmacıların eline geçen ve içeriği "çok ciddi" olarak sınıflandırılan ses kayıtlarında, JBS şirketinin sahiplerinden Joesley Batista'nın, "Araba Yıkama" yolsuzluk operasyonunun muhbirlerinden J&F şirketler grubunun yöneticilerinden Ricardo Saud ile konuştuğu belirtildi.

17 Mart'ta gerçekleşen gizli kayda göre, Joesley Batista Saud'a, Başsavcı Marcello Miller'ın şirketin başsavcılık ofisiyle yapacağı ceza anlaşmasının onaylanmasına yardım edeceğini söylediği bir konuşma yaptı. Konuşmada ayrıca üç federal yüksek mahkeme yargıcından da bahsedildi.

Başsavcı Janot, ses kayıtlarının bir kanıt sunmadığına ancak iddiaların incelenmesi gerektiğine dikkati çekti. Kayıtların gözden geçirilmesinin, başsavcılık ile ceza anlaşması yapan şirketin 7 yöneticisinden 3'ünü etkilediğini belirten Janot, Batista ve Saud'a ek olarak, şirketin avukatı Francisco de Assis e Silva'nın da araştırılacağını ifade etti.

Janot'a göre, soruşturmanın sonucuna bağlı olarak, Joesley Batista ve diğer iki muhbirin iş birliği sözleşmesinde sağlanan faydalar iptal edilebilir ancak muhbirlerden elde edilen kanıtlar ve bilgiler kullanılmaya devam edilecek.

- Brezilya Federal Yüksek Mahkemesinden acil soruşturma çağrısı

Brezilya Federal Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç Carmen Lucia ise yayınladığı bir bildiri ile Federal Polis ve Başsavcılık Ofisinden acil bir soruşturma başlatmasını istedi.

Federal Yüksek Mahkemenin kurumsal onurunun benzeri görülmemiş bir şekilde saldırıya uğradığını vurgulayan Lucia, "Brezilya vatandaşlarının onurlu bir yargıya çıkma hakkına saygı duyarak, mutlak şeffaflık, aciliyet, öncelik ve hazır olma koşuluyla iddiaların net, derin ve kesin olarak belirlenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Joesley Batista'nın ifadeleri, gizli ses kayıtları ve federal polisin takipleri sonrası Janot, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'e karşı pasif yolsuzluk gerekçesiyle resmi bir suçlamada bulunmuş ancak Brezilya Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada suçlama kabul edilmemişti.

Görev süresi 15 Eylül'de bitecek olan Başsavcı Janot'un ilerleyen günlerde Başkan Temer hakkında yeni suçlamalarda bulunması bekleniyor.