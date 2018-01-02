Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Salih Güven ekonomi inovasyon katar
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu
5 yılın en iyi performansı
5 yılın en iyi performansı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı

Brezilya'da cezaevinde kavga

- Goias eyaletindeki cezaevinde çıkan kavgada 9 kişi öldü

Brezilya'da cezaevinde kavga

SAO PAULO (AA) - Brezilya’nın Goias eyaletindeki cezaevinde 2018'in ilk gününde çıkan kavgada 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Yetkililer, Colonia Agroindustrial cezaevindeki rakip gruplar arasında çatışma çıktığını açıkladı.

Çatışmada 9 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Mahkumların yatakları ateşe vermesi sonucu çıkan yangın, itfaiyeciler tarafından söndürüldü.

Yangın sırasında firar eden 106 tutukludan 29'u yakalandı. Firari 77 mahkumun yakalanması için operasyon düzenlendi.

Geçen yıl Amazonlar bölgesindeki Anisio Jobim cezaevinde çıkan isyanda 56 kişi yaşamını yitirmişti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BrezilyaCezaevi Isyanı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5