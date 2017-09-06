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Brezilya'da eski devlet başkanları suç örgütü kurmakla suçlanıyor

- Başsavcılık, eski devlet başkanları Silva ve Rousseff ile beş eski bakanı suç örgütü kurmakla suçladı

Brezilya'da eski devlet başkanları suç örgütü kurmakla suçlanıyor

SAO PAULO (AA) - Brezilya Başsavcısı Rodrigo Janot, eski devlet başkanları Luiz Inacio Lula da Silva ve Dilma Rousseff ile beş eski bakan hakkında, suç örgütü kurdukları ve rüşvet aldıkları gerekçesiyle Yüksek Mahkemeye suç duyurusunda bulundu.

Başsavcı Janot, suç duyurusunda, eski devlet başkanları Silva ve Rousseff ile beş eski bakanın, aralarında devlet petrol şirketi Petrobras, Ulusal Kalkınma Bankası ve Planlama Bakanlığının da bulunduğu kamu kurumları aracılığıyla rüşvet topladıklarını savundu.

Başsavcının suçladığı kişilerin tamamı İşçi Partisi mensubu. Bu kişilerin 480 milyon dolar rüşvet aldıkları iddia ediliyor.

İşçi Partisinden yapılan açıklamada, Başsavcı Janot'un kanıt sunma dan suçlamada bulunduğu belirtildi.

Eski Devlet Başkanı Lula da Silva, temmuz ayında "pasif rüşvet ve kara para aklama" suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve sonrasında emeklilik fonları da dahil bütün mal varlıkları dondurulmuştu. Karar itiraz eden Silva, suçlu olduğunu gösteren tek bir kanıt varsa cezaevine kendi rızasıyla gideceğini belirterek suçlamaları siyasi olarak nitelendirmişti.

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Suç örgütü KurmakAraba Yıkama Yolsuzluk OperasyonuBrezilya Işçi PartisiBrezilya Sosyal Demokrasi Partisi (PSDB)Dilma RousseffEski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva
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