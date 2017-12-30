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Brezilya'da güvenlik orduya devredildi

SAO PAULO (AA) - Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaletinde, polislerin 10 gündür sürdürdüğü iş bırakma eylemleri nedeniyle güvenlik orduya devredildi.Rio Grande do Norte Valisi Robinson Faria, bugün yayımladığı kararname ile kamu güvenlik...

Brezilya'da güvenlik orduya devredildi

SAO PAULO (AA) - Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaletinde, polislerin 10 gündür sürdürdüğü iş bırakma eylemleri nedeniyle güvenlik orduya devredildi.

Rio Grande do Norte Valisi Robinson Faria, bugün yayımladığı kararname ile kamu güvenlik organlarının kontrolünün orduya devredildiğini duyurdu.

Eyalette polisler ve itfaiyeciler, 19 Aralık'tan bu yana çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaşlarının düzenli ödenmesini talep ederek iş bırakma eylemi yapıyor.

Polislerin iş bırakma eylemi nedeniyle eyalet genelinde 500'ün üzerinde hırsızlık, soygun ve yağma olayı yaşandığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
BrezilyaPolis GreviRio Grande Do Norte
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