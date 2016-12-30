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Brezilya'da kaybolan Yunan büyükelçi

- Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: “Büyükelçi Amiridis’i arama çalışmaları sürüyor” - “Yanmış aracın içinde bulunan cesedin Amiridis’e ait olup olmadığı teyit edilmedi”

Brezilya'da kaybolan Yunan büyükelçi

ATİNA (AA) – Brezilya’da 4 gündür kendisinden haber alınamayan Yunan Büyükelçi Kiryakos Amiridis’i arama çalışmalarının sürdüğü, bir aracın içinde bulunan cesedin büyükelçiye ait olup olmadığının henüz teyit edilmediği bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, pazartesi günü Noel tatili için Rio şehrine giden Büyükelçi Amiridisis’ten haber alınamadığını, arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Amanatidis ise, Amiridis’i arama çalışmalarının Brezilya polisi tarafından sürdürüldüğünü, şu ana kadar kesin bulguya ulaşılamadığını açıkladı.

Brezilya basınında yer alan Yunan büyükelçinin cesedinin bir araçta yanmış olarak bulunduğuna ilişkin haberlerin doğrulanmadığını ifade eden Amanatidis, cesedin kimliğinin belirlenmesine ilişkin Brezilya makamlarınca yapılan çalışmaların henüz sonuçlanmadığını söyledi.

Bu arada, Atina’da diplomatik kaynaklar, Amiridis’i arama çalışmalarını yakından takip etmek üzere Yunanistan’ın Buenos Aires Büyükelçisi Dimitrios Zevelakis’in Brezilya’ya gönderildiğini belirtti.

Noel bayramı nedeniyle tatilde olduğu belirtilen 59 yaşındaki büyükelçinin eşi 4 gün önce Rio şehrine gitmek üzere yola çıkan Amiridis’ten haber alınamadığını bildirmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kadrosuna 1985 yılında giren Amiridis, 2016’da Brezilya Büyükelçisi oldu. Amiridis, daha önce Yunanistan’ın Libya, Hollanda ve Sırbistan büyükelçiliklerinde görev yaptı.

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