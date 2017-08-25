Brezilya’da kıyıya vuran balina kurtarıldı

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya’nın güneydoğusundaki Buzios kenti sahilinde, gelgit sonucu karaya vuran kambur balinanın yüzlerce insanın yardımıyla okyanusa geri döndüğü bildirildi.
Buzios Belediyesi Sözcüsü, kambur balinanın okyanus kenarında bulunan kentin sahilinde, gelgit sırasında denizin çekilmesi sonucu çarşamba günü kıyıya vurduğunu belirtti.
Sözcü, Praia Rasa sahilinde yüzlerce insanın ve kurtarma ekiplerinin yardımı, denizin kabarmasıyla balinanın okyanusa döndüğünü belirtti.
Yerel medyadaki görüntülerde, onlarca insanın kürekler ve kazı makineleri yardımıyla kumu kazarak balinayı kurtarmaya çabaladığı görüldü.
Biyologlar, 13,7 metre boyunda, 10-15 ton ağırlığındaki balinanın oldukça genç olduğunu aktardı.